立院協商青年年齡界定未達共識 學團支持「18到35歲」
立院朝野協商「青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。多個青年、學生團體今天晚間發表聲明，呼籲朝野黨團支持行政院版的18到35歲，避免各部會法條適用不一致。
EdYouth台灣一滴優教育協會、台灣青年民主協會、世代共好協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣學生聯合會等多個團體晚間聯合發表聲明指出，今天立院朝野協商中，對「青年基本法」第二條「青年年齡界定」尚未達成共識，呼籲朝野支持行政院版草案，儘速完成法案三讀。
EdYouth理事長蔡其曄接受中央社記者電訪表示，行政院版的年齡界定，符合現行作法與一般社會觀點，例如教育部青年發展署的青年諮詢委員，資格即是18到35歲；「青年基本法」立法後，可避免各部會青年政策散落、適用不一致，並且草案還保留彈性條款，規範其他法令如有不同年齡範圍，可從其法令規定，確保政策適用彈性。
蔡其曄分析，目前朝野對上限定在35歲，比較沒有爭議；下限部份，台灣民眾黨團希望定在16歲，但其他黨團認為18歲以下已有「兒童及少年福利與權益保障法」保障，因此協商沒有結果。
至於「18歲公民權」今天則協商通過，預計2年後18歲青年即可投票。蔡其曄表示，他們對此樂觀其成，希望儘快完成法案三讀。
青年團體聲明中強調，「青年基本法」是建立完善青年政策體系的關鍵法案，呼籲立法院朝野黨團共同合作，支持行政院版18至35歲定義，並在此會期儘速完成法案三讀，真正保障青年權利，實現世代正義與「青年主流化」精神。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言