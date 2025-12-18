快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

立院協商青年年齡界定未達共識 學團支持「18到35歲」

中央社／ 台北18日電
立院朝野協商「青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。示意圖／AI生成
立院朝野協商「青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。示意圖／AI生成

立院朝野協商青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。多個青年、學生團體今天晚間發表聲明，呼籲朝野黨團支持行政院版的18到35歲，避免各部會法條適用不一致。

EdYouth台灣一滴優教育協會、台灣青年民主協會、世代共好協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣學生聯合會等多個團體晚間聯合發表聲明指出，今天立院朝野協商中，對「青年基本法」第二條「青年年齡界定」尚未達成共識，呼籲朝野支持行政院版草案，儘速完成法案三讀。

EdYouth理事長蔡其曄接受中央社記者電訪表示，行政院版的年齡界定，符合現行作法與一般社會觀點，例如教育部青年發展署的青年諮詢委員，資格即是18到35歲；「青年基本法」立法後，可避免各部會青年政策散落、適用不一致，並且草案還保留彈性條款，規範其他法令如有不同年齡範圍，可從其法令規定，確保政策適用彈性。

蔡其曄分析，目前朝野對上限定在35歲，比較沒有爭議；下限部份，台灣民眾黨團希望定在16歲，但其他黨團認為18歲以下已有「兒童及少年福利與權益保障法」保障，因此協商沒有結果。

至於「18歲公民權」今天則協商通過，預計2年後18歲青年即可投票。蔡其曄表示，他們對此樂觀其成，希望儘快完成法案三讀。

青年團體聲明中強調，「青年基本法」是建立完善青年政策體系的關鍵法案，呼籲立法院朝野黨團共同合作，支持行政院版18至35歲定義，並在此會期儘速完成法案三讀，真正保障青年權利，實現世代正義與「青年主流化」精神。

青年 行政院 朝野協商

延伸閱讀

冷凍期到了！立院延會無縫接軌下會期協商破局 最快明天院會表決

黨團協商破局…限縮公視董監事延任修法 立院近期可望三讀

鄭麗文與不分區藍委便當會 國民黨：與黨團餐敘將成常態

藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院民生優 先審總預算

相關新聞

立院協商青年年齡界定未達共識 學團支持「18到35歲」

立院朝野協商「青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。多個青年、學生團體今天晚間發表聲明，呼籲朝野黨團支持行政院版的1...

本年度「金驢獎」得主鄭英耀 教師盼部長走出辦公室、傾聽現場心聲

全教總年年選出台灣十大教育新聞及教育「金驢獎」得主，並回顧當年度各項重要教育事件，今日結果揭曉，教育部長鄭英耀因校事會議...

2025年教育金驢獎 全教總頒給教育部長鄭英耀

全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館公布「2025年台灣十大教育新聞」 及公布「金驢獎」得主記者會，指「校事會議」、「...

澳洲強化青少年用社群的管理責任 教團籲制度化我國兒少數位保護

近期澳洲宣布將強化對未滿16歲青少年使用社群媒體的管理責任，國教行動聯盟與EdYouth台灣一滴優教育協會今日亦邀集教團...

一件作品一個卑南族故事 Haku哈古獲認證為卑南族tu'tu'木雕保存者

文化部昨天召開「原住民族文化資產重要傳統工藝審議會」，出席委員全數同意登錄「卑南族tu'tu'木雕」為重要傳統工藝，並認...

母子藝術家林汝貞與劉證宇雙個展 壓縮與微視界巧妙交流

藝術家林汝貞與劉證宇母子共同在台中市葫蘆墩文化中心展出「壓縮•微視界」雙個展，即日起展至明年1月4日，兩代創作者以不同方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。