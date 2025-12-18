本年度「金驢獎」得主鄭英耀 教師盼部長走出辦公室、傾聽現場心聲

全教總年年選出台灣十大教育新聞及教育「金驢獎」得主，並回顧當年度各項重要教育事件，今日結果揭曉，教育部長鄭英耀因校事會議濫訴、教師荒等重大教育困境中選，教師身心調適假、草率的師培政策、高教學倫與性平案也入選為十大新聞。全教總理事長侯俊良在記者會中反映現場教師心聲，呼籲教育部年底完成修正校事會議相關辦法，遏止小案大辦亂象。

全教總年年公布十大教育新聞，迄今已邁入第15年，今日全教總召開記者會公布結果。集體協商中心執行長洪維彬指出，今年十大教育新聞首位，就是近日受到熱議的校園濫訴問題。洪維彬表示，教育部雖已經對此預告「教師解聘辦法」及「教師成績考核辦法」修正草案，但內容根本無助解決目前學校困境，未來只會讓投訴案件小案大辦。

全教總理事長侯俊良也在記者會上同步公布今年「金驢獎」得主為鄭英耀，而經過調查，老師們最想告訴教育部長的，就是請他體恤教學現場、了解教育現場究竟存在怎樣的問題。老師們反映，如今校事會議濫訴問題摧毀親師信任，要求教育部正視，侯俊良也呼籲教育部在年底修正校事會議相關辦法，徹底遏止小案大辦及濫訴情況。

此外，本年度十大教育新聞第二名，則是教學現場的「缺師海嘯」，全教總專業發展中心執行長葉明政表示，師資荒已經是涉及國家競爭力的重大危機，呼籲政府儘速啟動結構性改革，提升教育專業價值與合理化報酬。

其餘入選的教育新聞，還包含政府近年多項政策倉促頒布、徒增困擾，例如中小學最後一節排活動課、校園愛心球等等；此外，公教退撫基金、高教圈學倫案與性平案的雙重標準、教師身心調適假、教師節列為國定假日、升學與師培政策的草率推動、教師交通導護風險及教保員「半班制」均入榜。

全教總表示，去年公布十大教育新聞時，已指出「今日的隱憂將成明日的後患」，未料僅僅一年後，台灣教育幾乎成為災難現場。全教總警告主政者，若不思檢討改變，終將迎來群眾集體力量的反撲。

