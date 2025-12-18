2025年教育金驢獎 全教總頒給教育部長鄭英耀
全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館公布「2025年台灣十大教育新聞」 及公布「金驢獎」得主記者會，指「校事會議」、「教師荒」的新聞皆上十大教育新聞榜，顯示教育已成災難現場。
全教總今年首次舉辦「金驢獎」網路票選活動，前三名是校事會議、教師荒和師培跳船潮，第一名校事會議的憤怒值更高達87.5%，在「想對教育部長說的一句話」中，最多教師吶喊的就是請部長走到基層，體驗一日教師生活，不要待在辦公室做決策；並由全國教師工會總聯合會理事長侯俊良將「2025年教育金驢獎」頒給教育部長鄭英耀，要部長好好加油。
公布的「2025年台灣十大教育新聞」有1、濫訴壓垮教師，校事會議應予廢止；2、大缺師海嘯來襲，待遇滯後是主因；3、官僚思維天馬行空，政策徒增困擾；4、年金停降後，政府雇主責任待落實；5、學倫性平搞雙標，高教公信待修復；6、獨缺配套，教師身心調適假成擺設；7、勞動、教師節國定假，勞權翻新章；8、升學、師培俱草率，教育專業沉淪；9、 解決導護淪口號，教師仍扛高風險；10、半班制遲未改善，教保員身心俱疲。
【推薦閱讀】
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言