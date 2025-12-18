2025年教育金驢獎 全教總頒給教育部長鄭英耀

全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館公布「2025年台灣十大教育新聞」 及公布「金驢獎」得主記者會，指「校事會議」、「教師荒」的新聞皆上十大教育新聞榜，顯示教育已成災難現場。

全教總今年首次舉辦「金驢獎」網路票選活動，前三名是校事會議、教師荒和師培跳船潮，第一名校事會議的憤怒值更高達87.5%，在「想對教育部長說的一句話」中，最多教師吶喊的就是請部長走到基層，體驗一日教師生活，不要待在辦公室做決策；並由全國教師工會總聯合會理事長侯俊良將「2025年教育金驢獎」頒給教育部長鄭英耀，要部長好好加油。

公布的「2025年台灣十大教育新聞」有1、濫訴壓垮教師，校事會議應予廢止；2、大缺師海嘯來襲，待遇滯後是主因；3、官僚思維天馬行空，政策徒增困擾；4、年金停降後，政府雇主責任待落實；5、學倫性平搞雙標，高教公信待修復；6、獨缺配套，教師身心調適假成擺設；7、勞動、教師節國定假，勞權翻新章；8、升學、師培俱草率，教育專業沉淪；9、 解決導護淪口號，教師仍扛高風險；10、半班制遲未改善，教保員身心俱疲。 全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館公布「2025年台灣十大教育新聞」 及公布「金驢獎」得主記者會，由全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（左）將「2025年教育金驢獎」頒給教育部長鄭英耀，要部長好好加油。記者黃義書／攝影

