澳洲強化青少年用社群的管理責任 教團籲制度化我國兒少數位保護

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教行動聯盟與EdYouth台灣一滴優教育協會今日邀集教團、立委召開記者會，呼籲將家庭教育納入兒少數位保護的政策核心。記者李芯／攝影
國教行動聯盟與EdYouth台灣一滴優教育協會今日邀集教團、立委召開記者會，呼籲將家庭教育納入兒少數位保護的政策核心。記者李芯／攝影

近期澳洲宣布將強化對未滿16歲青少年使用社群媒體的管理責任，國教行動聯盟與EdYouth台灣一滴優教育協會今日亦邀集教團、立委召開記者會，呼籲將家庭教育納入兒少數位保護的政策核心。其中，立委羅廷瑋說，孩子在網路時代長大，大人要思考如何訂規則、陪他們一起面對風險；立委張雅琳也表示，家長在行動載具管理上扮演重要角色，可以透過民主的方式，來制定家中使用規則。

國教盟理事長王瀚陽說，對於兒少數位保護，家庭教育、輔導體系體系都非常重要。本次除了訴求把原本「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」的法律位階提升到「辦法」層級，更呼籲強化學校數位素養教育與校內輔導支持機制，讓孩子「學會使用」而不只是被限制，並把家庭教育納入政策核心，建立可行的親職支持配套。

EdYouth常務理事洪振翔進一步指出，學生使用數位載具的場域橫跨校園與家庭，政府應提供具體的親職教育支持工具與家庭數位使用指引，協助家長與孩子共同建立可持續的數位使用規範。此外，他提到上次修訂行動載具管理辦法的過程中，普遍缺乏學生與兒少的意見參與，建議未來教育部政策制定時，應廣納國教署青少年諮詢委員、兒少代表、學生團體意見。

張雅琳也回應，在制定相關原則時，經常忽略學生聲音，希望教育部更積極讓學生參與，「學生不是不願意被管理，而是不希望被單方面決定如何使用」。而在行動載具管理上，家長扮演重要角色，盼政府投入資源協助家庭，透過民主的方式制定家中使用行動載具的規定並落實。

立委王育敏表示，現在孩子在網路世界裡遭遇挑戰、陷阱，好的做法不是全面禁止孩子用網路，而是有好的教育跟管理辦法，可以吸收資訊、維持社交，又避免受到傷害。

立委劉書彬說，數位行動載具過度使用近年造成很多問題，管理絕對不是懲罰孩子，而是補上國家在數位保護的責任。因此，行動載具管理要明確規範，區分學習與非學習的用途，同步推動兒少心理健康，國家更要對平台課以責任，

羅廷瑋表示，台灣孩子在網路時代長大，他們用手機、平板的時間越來越長，這是事實，改不掉也退不回去。真正能改變的，是大人怎麼訂規則、怎麼陪他們一起面對風險，也因為這樣，「兒少數位保護要前進」不是一句口號，而是政府、學校和家庭現在就必須要趕快來做的事。

