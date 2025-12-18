母子藝術家林汝貞與劉證宇雙個展 壓縮與微視界巧妙交流

藝術家林汝貞與劉證宇母子共同在台中市葫蘆墩文化中心展出「壓縮•微視界」雙個展，即日起展至明年1月4日，兩代創作者以不同方式創作，陶土、攝影、雕塑和繪畫等藝術巧妙結合交流。

葫蘆墩文化中心表示，此展以「凝視與重構」為核心概念，林汝貞以微距攝影與自然素材為創作軸心，貼近枝葉、土壤與植物的細緻紋理，讓細緻精微的生命肌理轉化為柔軟靜謐、充滿靈性的造形。「汝果的如果」、「夥伴們」系列以奇幻生物象徵親情與友情交織的生活片段；眼疾經驗化為視覺想像的「內心投射」系列。

多次獲全國學生美術比賽獎項肯定的劉證宇，擅長以平面繪畫與雕塑記錄心中的巨大世界，作品「壓縮」系列巧妙運用密集線條、符號與立體造形組構出可供行走的建築空間，如同壓縮視角下生成的城市模型。 母子藝術家林汝貞與劉證宇共同呈現的「壓縮•微視界」雙個展。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供 母子藝術家林汝貞與劉證宇，後方為作品「壓縮-怪物市集」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

