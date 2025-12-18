快訊

母子藝術家林汝貞與劉證宇雙個展 壓縮與微視界巧妙交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林汝貞以童趣及奇幻生物創作「汝果的如果」系列。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
林汝貞以童趣及奇幻生物創作「汝果的如果」系列。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

藝術家林汝貞與劉證宇母子共同在台中市葫蘆墩文化中心展出「壓縮•微視界」雙個展，即日起展至明年1月4日，兩代創作者以不同方式創作，陶土、攝影、雕塑和繪畫等藝術巧妙結合交流。

葫蘆墩文化中心表示，此展以「凝視與重構」為核心概念，林汝貞以微距攝影與自然素材為創作軸心，貼近枝葉、土壤與植物的細緻紋理，讓細緻精微的生命肌理轉化為柔軟靜謐、充滿靈性的造形。「汝果的如果」、「夥伴們」系列以奇幻生物象徵親情與友情交織的生活片段；眼疾經驗化為視覺想像的「內心投射」系列。

多次獲全國學生美術比賽獎項肯定的劉證宇，擅長以平面繪畫與雕塑記錄心中的巨大世界，作品「壓縮」系列巧妙運用密集線條、符號與立體造形組構出可供行走的建築空間，如同壓縮視角下生成的城市模型。

母子藝術家林汝貞與劉證宇共同呈現的「壓縮•微視界」雙個展。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
母子藝術家林汝貞與劉證宇共同呈現的「壓縮•微視界」雙個展。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
母子藝術家林汝貞與劉證宇，後方為作品「壓縮-怪物市集」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
母子藝術家林汝貞與劉證宇，後方為作品「壓縮-怪物市集」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

2025年教育金驢獎 全教總頒給教育部長鄭英耀

全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館公布「2025年台灣十大教育新聞」 及公布「金驢獎」得主記者會，指「校事會議」、「...

澳洲強化青少年用社群的管理責任 教團籲制度化我國兒少數位保護

近期澳洲宣布將強化對未滿16歲青少年使用社群媒體的管理責任，國教行動聯盟與EdYouth台灣一滴優教育協會今日亦邀集教團...

一件作品一個卑南族故事 Haku哈古獲認證為卑南族tu'tu'木雕保存者

文化部昨天召開「原住民族文化資產重要傳統工藝審議會」，出席委員全數同意登錄「卑南族tu'tu'木雕」為重要傳統工藝，並認...

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

幼兒園特教評鑑即將上路，但幼教現場擔憂人力與資源已嚴重不足，師生比、教助時數與專業支持若未同步到位，恐無法承接更多行政要求。新制可能成為壓垮幼教老師加速離職的最後一根稻草？

深耕教學 張榮發基金會助雲林藝術扎根

張榮發基金會長期關注藝術教育發展，為改善偏鄉小學藝術資源不足問題，與新北、苗栗及雲林等縣市政府合作推動「藝術深耕教學計畫...

