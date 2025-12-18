深耕教學 張榮發基金會助雲林藝術扎根

張榮發基金會長期關注藝術教育發展，為改善偏鄉小學藝術資源不足問題，與新北、苗栗及雲林等縣市政府合作推動「藝術深耕教學計畫」。其中，與雲林縣政府的合作已邁入第三年，累計投入六四○萬元，嘉惠一八五所國小、逾十萬人次。

本學年度共有五十八所學校受益，昨天於雲林縣臺西國小舉辦成果展演，透過小提琴演奏與合唱演出，展現藝術教育在偏鄉扎根的成果。

雲林縣偏鄉國小數量居全台之冠，多數學校規模小、地處偏遠，長期面臨師資流動率高及藝文師資不足等挑戰。張榮發基金會透過引介藝術家與專業藝文團體，結合校內教師共同授課，協助提升教學品質並豐富課程內容。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，感謝張榮發基金會十多年來持續支持雲林藝術教育，包含長榮交響樂團參與台灣咖啡節演出、連續三學期贊助夜光天使課輔班二百萬元、藝術深耕教學約六四○萬元，透過藝術融入社會情緒學習，與十二年國教「自發、互動、共好」理念相符。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時引用愛因斯坦名言「想像力比知識更重要」，期盼孩子透過藝術培養創造力，成為文化傳承的重要力量；基金會多年來持續投入文創與音樂推廣，藉由博物館展覽與交響樂巡演，落實創辦人張榮發生前致力公益的理念，盼與地方政府及學校攜手，為偏鄉學童開拓更具色彩與希望的未來。

商品推薦