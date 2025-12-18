聽新聞
0:00 / 0:00

深耕教學 張榮發基金會助雲林藝術扎根

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
張榮發基金會連三年贊助雲林縣藝術深耕教學計畫，昨天在臺西國小舉辦成果展，執行長鍾德美（第一排右三）、雲林縣副縣長謝淑亞（第一排左三）等人均出席活動。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會連三年贊助雲林縣藝術深耕教學計畫，昨天在臺西國小舉辦成果展，執行長鍾德美（第一排右三）、雲林縣副縣長謝淑亞（第一排左三）等人均出席活動。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會長期關注藝術教育發展，為改善偏鄉小學藝術資源不足問題，與新北、苗栗及雲林等縣市政府合作推動「藝術深耕教學計畫」。其中，與雲林縣政府的合作已邁入第三年，累計投入六四○萬元，嘉惠一八五所國小、逾十萬人次。

本學年度共有五十八所學校受益，昨天於雲林縣臺西國小舉辦成果展演，透過小提琴演奏與合唱演出，展現藝術教育在偏鄉扎根的成果。

雲林縣偏鄉國小數量居全台之冠，多數學校規模小、地處偏遠，長期面臨師資流動率高及藝文師資不足等挑戰。張榮發基金會透過引介藝術家與專業藝文團體，結合校內教師共同授課，協助提升教學品質並豐富課程內容。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，感謝張榮發基金會十多年來持續支持雲林藝術教育，包含長榮交響樂團參與台灣咖啡節演出、連續三學期贊助夜光天使課輔班二百萬元、藝術深耕教學約六四○萬元，透過藝術融入社會情緒學習，與十二年國教「自發、互動、共好」理念相符。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時引用愛因斯坦名言「想像力比知識更重要」，期盼孩子透過藝術培養創造力，成為文化傳承的重要力量；基金會多年來持續投入文創與音樂推廣，藉由博物館展覽與交響樂巡演，落實創辦人張榮發生前致力公益的理念，盼與地方政府及學校攜手，為偏鄉學童開拓更具色彩與希望的未來。

雲林 偏鄉 張榮發 藝術 新北 苗栗市 小提琴 愛因斯坦

延伸閱讀

雲林歲末徵才釋出逾300職缺 最高月薪上看7.1萬元

國有景區販賣部仍免費提供購物用塑膠袋 環境部：非屬管制範圍

雲林元旦升旗典禮首度移師北港 縣府特製這禮物送民眾

雲林1番鴨場確診禽流感 撲殺5267隻

相關新聞

影／苗栗文學集、夢花文學獎頒獎...三胞胎、跨級參賽、母女檔都有

苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午舉辦，今年夢花文學獎出現4位「雙料得主」，其中建臺高中學生謝名峴首次跨齡挑戰...

深耕教學 張榮發基金會助雲林藝術扎根

張榮發基金會長期關注藝術教育發展，為改善偏鄉小學藝術資源不足問題，與新北、苗栗及雲林等縣市政府合作推動「藝術深耕教學計畫...

印尼科展台生獲3銀1銅 翅音實驗助防治登革熱

科教館首度選拔4件作品參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽」，共獲3銀1銅；其中有學生以真實與模擬蚊蟲翅音進行誘引實驗...

近年最大盜版教材案！9出版社遭侵權180億 新北補習班老師被法辦

新北市補習班老師侯姓男子未經出版社授權，重製國中、小及高中試卷題庫教材，影印紙本、燒錄光碟或上傳網路雲端販賣，刑事局搜索...

屏東縣教育處發公文「教師在校園應關機」 全教產批撤回荒謬規定

全國教育產業總工會日前接到屏東縣政府教育處在今年12月5日發函給縣內各國中小、高中，要求教師在校期間內應以「關機」並限制...

「相褒歌」保存者高羅珠耆壽92歲辭世 文化部將頒贈旌揚狀

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠8日辭世，享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，他表示，高羅珠長年致力於口述傳統「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。