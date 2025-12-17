快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗文學集、夢花文學獎頒獎...三胞胎、跨級參賽、母女檔都有

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午舉辦，今年夢花文學獎出現4位「雙料得主」，其中建臺高中學生謝名峴首次跨齡挑戰社會組就一鳴驚人，獲得新詩、散文2項佳作；他的雙胞胎弟弟謝名竑和姊姊謝沛辰一樣跨齡參賽，分獲散文、短篇小說佳作，三姊弟都有亮眼表現。

縣府教育處表示，今年夢花文學獎已邁入第28屆，共收稿1132件，嚴選後有116件作品獲獎。包括新詩、散文、短篇小說、母語文學、青春夢花及小夢花兒童詩等6類組作品，將集結成冊，會中分別頒發首獎、優選、佳作的獎金獎牌；首獎獎金5萬元、優選3萬、佳作1萬，青春夢花優選每人獎金5000元、小夢花優選每人獎金2000元，總獎金共64萬元。

教育處表示，今年有夢花文學獎有4名參賽者成為「雙料得主」，其中丁威仁、劉哲廷、謝名峴分獲新詩與散文優選或佳作，梁純綉勇奪短篇小說首獎及母語文學佳作。建臺高中謝名峴首次跨齡挑戰社會組，他家三姊弟同樣跨齡參賽都有亮眼表現，充分顯現文學素養自小培育的重要，同時象徵家庭支持、學校教育與政府推動閱讀的合作力量。　　

頒獎典禮邀短篇小說首獎得主梁純綉分享創作經驗，青春夢花與小夢花兒童詩類組得獎率最高的興華高中，也由學生代表何宥莘分享創作心情，另外明德國小三胞胎學生謝尚助、謝羽惠、謝羽善也一起上台，透過舞台舞、相聲的方式分享獲獎喜悅與創作心得。

今年「苗栗縣文學集」共收稿22件，評審遴選出版8件優良作品，分別是兒童文學創作集的繪本「起腳花」，由張旭英、陳芊芊母女、徐熏娸3人合著；劉怡君、蔡詠宇母女合著的「頭份土牛沒有牛」；曾淑敏的「好餓好餓的穿山甲」；林惠美創作的母語文學集作品「長山子 斡頭看頭擺-前站人生」；廖惠貞的作品「難忘鄉情」；陳招池著作的文學家作品集「帶你遨遊古今」；蔡豐全著作的「寫詩與煮粥」；郭桂玲的「書寫苗栗」，都分別依入選類別頒發2萬、1萬元，作者並獲贈100冊作品。

今年出版的「苗栗文學集」著作。記者胡蓬生／攝影
今年出版的「苗栗文學集」著作。記者胡蓬生／攝影
曾淑敏（右二）的「好餓好餓的穿山甲」入選苗栗文學集。記者胡蓬生／攝影
曾淑敏（右二）的「好餓好餓的穿山甲」入選苗栗文學集。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
明德國小三胞胎學生謝尚助、謝羽惠、謝羽善也一起上台，透過舞台舞、相聲的方式分享獲獎喜悅與創作心得。記者胡蓬生／攝影
明德國小三胞胎學生謝尚助、謝羽惠、謝羽善也一起上台，透過舞台舞、相聲的方式分享獲獎喜悅與創作心得。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影

文學 小說 青春

延伸閱讀

拿下周末戰冠軍 白冰冰太需要放鬆帶子弟兵奔苗栗充電

苗栗竹南火車站查獲違規白牌車 賺180元罰10萬元

影／苗栗9月邁入「超高齡社會」 今辦樂齡成果展及交通安全戲劇競賽

乙未保台戰役130周年 榮興周末苗栗銅鑼火車站演出「吳湯興」

相關新聞

屏東縣教育處發公文「教師在校園應關機」 全教產批撤回荒謬規定

全國教育產業總工會日前接到屏東縣政府教育處在今年12月5日發函給縣內各國中小、高中，要求教師在校期間內應以「關機」並限制...

影／苗栗文學集、夢花文學獎頒獎...三胞胎、跨級參賽、母女檔都有

苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午舉辦，今年夢花文學獎出現4位「雙料得主」，其中建臺高中學生謝名峴首次跨齡挑戰...

印尼科展台生獲3銀1銅 翅音實驗助防治登革熱

科教館首度選拔4件作品參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽」，共獲3銀1銅；其中有學生以真實與模擬蚊蟲翅音進行誘引實驗...

近年最大盜版教材案！9出版社遭侵權180億 新北補習班老師被法辦

新北市補習班老師侯姓男子未經出版社授權，重製國中、小及高中試卷題庫教材，影印紙本、燒錄光碟或上傳網路雲端販賣，刑事局搜索...

「相褒歌」保存者高羅珠耆壽92歲辭世 文化部將頒贈旌揚狀

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠8日辭世，享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，他表示，高羅珠長年致力於口述傳統「...

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

幼兒園特教評鑑將於115學年度全面上路，未收特生的園所也要依五項指標接受檢核，但評鑑標準模糊，通用設計怎麼算？IEP能否提前完成？園內外活動是否等同校外教學？幼教團體警告，制度配套未到位，恐讓行政量暴增、園所卻步收特生，一場評鑑混亂，正在倒數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。