影／苗栗文學集、夢花文學獎頒獎...三胞胎、跨級參賽、母女檔都有

苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午舉辦，今年夢花文學獎出現4位「雙料得主」，其中建臺高中學生謝名峴首次跨齡挑戰社會組就一鳴驚人，獲得新詩、散文2項佳作；他的雙胞胎弟弟謝名竑和姊姊謝沛辰一樣跨齡參賽，分獲散文、短篇小說佳作，三姊弟都有亮眼表現。

縣府教育處表示，今年夢花文學獎已邁入第28屆，共收稿1132件，嚴選後有116件作品獲獎。包括新詩、散文、短篇小說、母語文學、青春夢花及小夢花兒童詩等6類組作品，將集結成冊，會中分別頒發首獎、優選、佳作的獎金獎牌；首獎獎金5萬元、優選3萬、佳作1萬，青春夢花優選每人獎金5000元、小夢花優選每人獎金2000元，總獎金共64萬元。

教育處表示，今年有夢花文學獎有4名參賽者成為「雙料得主」，其中丁威仁、劉哲廷、謝名峴分獲新詩與散文優選或佳作，梁純綉勇奪短篇小說首獎及母語文學佳作。建臺高中謝名峴首次跨齡挑戰社會組，他家三姊弟同樣跨齡參賽都有亮眼表現，充分顯現文學素養自小培育的重要，同時象徵家庭支持、學校教育與政府推動閱讀的合作力量。

頒獎典禮邀短篇小說首獎得主梁純綉分享創作經驗，青春夢花與小夢花兒童詩類組得獎率最高的興華高中，也由學生代表何宥莘分享創作心情，另外明德國小三胞胎學生謝尚助、謝羽惠、謝羽善也一起上台，透過舞台舞、相聲的方式分享獲獎喜悅與創作心得。

今年「苗栗縣文學集」共收稿22件，評審遴選出版8件優良作品，分別是兒童文學創作集的繪本「起腳花」，由張旭英、陳芊芊母女、徐熏娸3人合著；劉怡君、蔡詠宇母女合著的「頭份土牛沒有牛」；曾淑敏的「好餓好餓的穿山甲」；林惠美創作的母語文學集作品「長山子 斡頭看頭擺-前站人生」；廖惠貞的作品「難忘鄉情」；陳招池著作的文學家作品集「帶你遨遊古今」；蔡豐全著作的「寫詩與煮粥」；郭桂玲的「書寫苗栗」，都分別依入選類別頒發2萬、1萬元，作者並獲贈100冊作品。 今年出版的「苗栗文學集」著作。記者胡蓬生／攝影 曾淑敏（右二）的「好餓好餓的穿山甲」入選苗栗文學集。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供 明德國小三胞胎學生謝尚助、謝羽惠、謝羽善也一起上台，透過舞台舞、相聲的方式分享獲獎喜悅與創作心得。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣第28屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣文學集新書發表及夢花文學獎頒獎典禮上午在縣府大廳舉辦。記者胡蓬生／攝影

