印尼科展台生獲3銀1銅 翅音實驗助防治登革熱
科教館首度選拔4件作品參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽」，共獲3銀1銅；其中有學生以真實與模擬蚊蟲翅音進行誘引實驗，應用於自製捕蚊機，有助登革熱防治，獲得銀牌。
台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，科教館今年初辦理「2025台灣國際科學展覽會」，選拔優秀青年科學家，代表台灣赴印尼參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽」。
此次有3件作品參加工程與科技科組競賽，共獲2銀1銅。花蓮高中學生林炫宇與莊家瑋，以作品「語音模型逆向攻擊架構分析與防禦策略探討」，研究語音模型可能遭逆向推論說話者特徵的問題，提出限制特定語音長度、加入隨機擾動等防禦策略，提升語音技術安全性，獲得銀牌。
北一女中學生陳知微的作品「運用機器學習強化探測重力波」，透過處理開放資料庫中的觀測與模擬訊號，並導入多種機器學習演算法進行比對分析，提出更精準且有效的重力波偵測方法，為未來相關研究提供優化方向，同樣榮獲銀牌。
台北市內湖高工畢業生賴冠銘、張友銘及彭念祖組成的團隊，是近年少數代表台灣參加國際科展的技職學生，團隊作品「應用多任務學習神經網路建構可識譜六孔竹笛機器人」，結合AI、機械與電子技術，研發可自動讀譜並演奏竹笛的機器人系統，能模擬人類吹奏時的嘴型、氣流速度與運指協調，並以多任務學習深度模型將樂譜轉換為演奏指令，成功呈現優美樂音，獲得銅牌。
在環境科學科組方面，台北市華江高中畢業生林幸潔，以作品「蚊蟲翅音的定性與防治應用」獲銀牌，她透過自製錄音箱，錄製白線斑蚊及埃及斑蚊的細微翅音，以真實與模擬翅音進行誘引實驗，應用於蚊蟲產卵研究及自製捕蚊機，有助於登革熱病媒蚊防治，也兼顧環境友善理念。
科教館表示，2026年台灣國際科學展覽會將於明年2月3日開幕，國內有171件作品進入複審，國外參賽隊伍預計超過25國；為鼓勵技術型高中學生投入科學研究，2026年起工程科將增設B組，提供技術高中報名，與普通高中A組分組獨立評審、分別計算獎項，讓理論與實作並重。
