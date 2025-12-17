全球化無法減緩不平等 諾貝爾獎得主馬斯金籲：提升職業技能教育

國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與世界和平基金會 （IPF）、中央研究院及多所國內大學推動「台灣橋樑計畫（Taiwan Bridges Program）」，日前邀請諾貝爾經濟學獎得主埃里克·馬斯金（Eric S. Maskin）在台大發表演講，演講以「全球化為何未能減少不平等」為題，他強調，解決不平等的根本途徑在於提升低技術勞動力素質，其中教育與技能培訓是關鍵因素。

馬斯金指出，過去20年來的全球化浪潮為世界帶來商品交流的同時，新興經濟體透過全球分工取得顯著的經濟成長，但同時卻加劇新興國家內的所得不平等，此結果與經濟學「比較利益法則」（Theory of Comparative Advantage）預測背道而馳。

馬斯金說，法則預測，全球化應能提升新興國家對低技術勞工的需求，進而提升薪資並降低高技術勞工的薪資，最終縮小所得差距。然而，過去數十年的數據顯示，如中國、印度等新興經濟體，在享受全球化帶來經濟增長的同時，國內的不平等現象卻不減反增。

針對此一悖論，馬斯金提出一套基於匹配理論的替代模型。他分析，新理論將勞工的技能分為多個等級，在新興經濟國家中佔較多比例的中低技術勞工，因為生產的全球化，跨國企業為中等技術勞工帶來工作機會，使得中技術勞工薪資收入有顯著提升。然而，在最底層的低技術勞工卻因技能不足，無法進入全球生產網絡，面臨薪資停滯。

面對全球化的衝擊，馬斯金強調，貿易保護與反全球化並非良方，只會扼殺全球化帶來的經濟效益。

他呼籲，解決不平等的根本途徑，在於提升低技術勞動力素質，新興國家政府應扮演關鍵角色，透過提供補貼或稅收優惠激勵企業培訓員工，或由公部門直接挹注資源於職業技能教育，賦予低技術勞工參與國際分工的能力，使其能共享經濟果實。

演講後亦開放學生提問，台大學生詢問，自動化與AI科技是否也是加劇不平等的元兇？馬斯金說，科技進步短期內可能造成工作流失，但如同工業革命的經驗，長期將創造新的工作型態，核心關鍵仍在於如何透過教育體系讓勞動力適應新的生產模式。馬金斯也對當今的經濟政策提出建言，呼籲政府應多投入資源於技能教育中。

本次台大宋恭源先生頂尖研究講座座無虛席、吸引數百名師生到場。「台灣橋樑計畫」預計將邀請30餘名諾貝爾獎得主來台交流。

