快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

全球化無法減緩不平等 諾貝爾獎得主馬斯金籲：提升職業技能教育

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣橋樑計畫邀請2007年諾貝爾經濟學獎得主埃里克·馬斯金，在台大發表演講，講題為「全球化為何未能減少不平等」。圖／台大提供
台灣橋樑計畫邀請2007年諾貝爾經濟學獎得主埃里克·馬斯金，在台大發表演講，講題為「全球化為何未能減少不平等」。圖／台大提供

國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與世界和平基金會 （IPF）、中央研究院及多所國內大學推動「台灣橋樑計畫（Taiwan Bridges Program）」，日前邀請諾貝爾經濟學獎得主埃里克·斯金（Eric S. Maskin）在台大發表演講，演講以「全球化為何未能減少不平等」為題，他強調，解決不平等的根本途徑在於提升低技術勞動力素質，其中教育與技能培訓是關鍵因素。

馬斯金指出，過去20年來的全球化浪潮為世界帶來商品交流的同時，新興經濟體透過全球分工取得顯著的經濟成長，但同時卻加劇新興國家內的所得不平等，此結果與經濟學「比較利益法則」（Theory of Comparative Advantage）預測背道而馳。

馬斯金說，法則預測，全球化應能提升新興國家對低技術勞工的需求，進而提升薪資並降低高技術勞工的薪資，最終縮小所得差距。然而，過去數十年的數據顯示，如中國、印度等新興經濟體，在享受全球化帶來經濟增長的同時，國內的不平等現象卻不減反增。

針對此一悖論，馬斯金提出一套基於匹配理論的替代模型。他分析，新理論將勞工的技能分為多個等級，在新興經濟國家中佔較多比例的中低技術勞工，因為生產的全球化，跨國企業為中等技術勞工帶來工作機會，使得中技術勞工薪資收入有顯著提升。然而，在最底層的低技術勞工卻因技能不足，無法進入全球生產網絡，面臨薪資停滯。

面對全球化的衝擊，馬斯金強調，貿易保護與反全球化並非良方，只會扼殺全球化帶來的經濟效益。

他呼籲，解決不平等的根本途徑，在於提升低技術勞動力素質，新興國家政府應扮演關鍵角色，透過提供補貼或稅收優惠激勵企業培訓員工，或由公部門直接挹注資源於職業技能教育，賦予低技術勞工參與國際分工的能力，使其能共享經濟果實。

演講後亦開放學生提問，台大學生詢問，自動化與AI科技是否也是加劇不平等的元兇？馬斯金說，科技進步短期內可能造成工作流失，但如同工業革命的經驗，長期將創造新的工作型態，核心關鍵仍在於如何透過教育體系讓勞動力適應新的生產模式。馬金斯也對當今的經濟政策提出建言，呼籲政府應多投入資源於技能教育中。

本次台大宋恭源先生頂尖研究講座座無虛席、吸引數百名師生到場。「台灣橋樑計畫」預計將邀請30餘名諾貝爾獎得主來台交流。

共享經濟 薪資

延伸閱讀

諾貝爾獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中脊椎骨折

NBA／鵜鶘選秀夜在搞什麼？總管回應質疑：目標是建立文化

路毀通訊斷 泰印馬斯洪災近千人遇難 數百失蹤逾400萬人受災

桌球／不敵日本削球組合 WTT馬斯開特站林昀儒、鄭怡靜混雙摘銀

相關新聞

圖書館事業貢獻獎 張善政投入閱讀推廣獲地方首長獎

教育部今天舉辦第三屆教育部圖書館事業貢獻獎，今年共表揚16名得獎者，桃園市長張善政投入大規模基建資源，建構優質化與無圍牆...

全球化無法減緩不平等 諾貝爾獎得主馬斯金籲：提升職業技能教育

國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與世界和平基金會 （IPF）、中央研究院及多所國內大學推動「台灣橋樑計畫（Taiw...

網路霸凌非關匿名文化 陽明交大實驗：「實名制」有些人更敢出手

外界多認為網路因其匿名性質，導致霸凌者肆無忌憚，但國立陽明交通大學教育所研究團隊發現，網路霸凌不僅發生於匿名環境，部分使...

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

幼兒園特教評鑑將於115學年度全面上路，未收特生的園所也要依五項指標接受檢核，但評鑑標準模糊，通用設計怎麼算？IEP能否提前完成？園內外活動是否等同校外教學？幼教團體警告，制度配套未到位，恐讓行政量暴增、園所卻步收特生，一場評鑑混亂，正在倒數。

藝術教育終身成就獎 「迎媽祖」版畫家等4人獲選

教育部藝術教育貢獻獎今天頒獎，以版畫「迎媽祖」聞名的藝術家林智信、台灣崑曲推手洪惟助、創辦台灣首個專業民族舞團的蔡麗華、...

薪資透明卻忙到留不住人 非營利幼兒園人力拉警報

公共化幼兒園主打「平價、優質、就近」，成為不少家長育兒的重要選項，但第一線幼教人力短缺問題仍持續浮現。新北市教育局表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。