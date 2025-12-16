圖書館事業貢獻獎 張善政投入閱讀推廣獲地方首長獎

教育部今天舉辦第三屆教育部圖書館事業貢獻獎，今年共表揚16名得獎者，桃園市長張善政投入大規模基建資源，建構優質化與無圍牆的服務網絡，亦聚焦閱讀推廣，提升市民參與度與數位閱讀成果，獲得地方首獎獎。

圖書館事業貢獻獎獎項設有「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館館員獎」、 「傑出圖書館主管獎」、「地方首長獎」及「特別貢獻獎」等5大獎項，為我國圖書館事業最高榮譽獎項。

第三屆教育部圖書館事業貢獻獎，共評選出16名得獎者。代表張善政領獎的桃園市教育局長劉仲成表示，桃園，張善政上任後，將圖書館由文化局改隸屬於教育局，讓圖書館和學校更加緊密連結，讓圖書館「類博物館化」，並成為大家最好的書房。

特別貢獻獎共三名，由玉山文教基金會、中原大學講座教授陳昭珍、佛光大學榮譽教授曾淑賢獲獎。

財團法人玉山文教基金會「知福、惜緣、感恩」企業文化，除大規模實踐圖書館建設，覆蓋全臺偏鄉與離島地區，迄今亦已投入近50萬冊新書，累計受益學童數逾17萬人，大幅提升偏鄉學童閱讀力，更曾榮獲教育部閱讀磐石獎。

中原大學講座教授暨國立臺灣師範大學名譽教授陳昭珍教授深度扎根閱讀教育，自98年擔任「圖書館閱讀推動教師培訓計畫」主持人，計畫參與學校迄今已大幅增加至500餘所國中小，從根本面提升學校閱讀教育環境及風氣。

佛光大學榮譽教授暨輔仁大學講座教授曾淑賢教授為臺灣圖書館事業領航人，推動圖書館轉型發展提升社會影響力、創建臺灣自有閱讀品牌「臺灣閱讀節」推廣至國際，並於2021年獲美國圖書館學會肯定，推廣全民閱讀之努力，有目共睹。

