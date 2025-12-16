藝術教育終身成就獎 「迎媽祖」版畫家等4人獲選

快訊

中央社／ 台北16日電
第12屆教育部藝術教育貢獻獎16日頒獎，共有27所學校與團體、17名個人獲獎。教育部提供／中央社
教育部藝術教育貢獻獎今天頒獎，以版畫「迎媽祖」聞名的藝術家林智信、台灣崑曲推手洪惟助、創辦台灣首個專業民族舞團的蔡麗華、致力水墨創作的羅振賢等4人，榮獲終身成就獎。

教育部今天舉行第12屆「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮，今年共有27所學校與團體、17名個人獲獎。藝術教育貢獻獎自民國103年設立至今，累計表揚310校與團體、162名個人。

教育部新聞稿指出，本屆藝術教育貢獻獎「終身成就獎」頒給林智信、洪惟助、蔡麗華、羅振賢等4名藝術教育界前輩。

林智信是資深的藝術創作與教育工作者，早年曾於國小任教推展兒童美術教育，其後成為能刻、畫、雕、塑的全方位藝術創作者，作品以台灣鄉土風情為題材，版畫、油畫備受國內外稱許，長達百公尺版畫「迎媽祖」更是聞名於世，對本土美學的提倡享譽藝壇。

洪惟助從事戲曲研究超過50年，曾任中央大學中國文學系教授，並編纂「崑曲辭典」、「崑曲叢書」等著作，還設立戲曲研究室、崑曲博物館，致力於讓青年學子與社會大眾認識戲曲藝術，有「台灣崑曲推手」的美譽。

前台北市立體育學院（台北市立大學前身）教授蔡麗華，創辦台灣第一個專業民族舞團「台北民族舞團」，同時創辦首份專業舞蹈雜誌「台灣舞蹈雜誌」，以田野調查保存珍貴的舞蹈資產，並帶領舞團代表台灣赴國外巡迴演出，在國際舞蹈界建立重要地位。

台灣藝術大學榮譽教授羅振賢教學50多年，作育英才無數，致力水墨創作與推廣，曾擔任多所博物館、美術館的典藏委員，並長期擔任全國學生美術比賽評審及召集人，受邀至國外講學，將藝術教育推展到國際。

崑曲 舞團 教育部

