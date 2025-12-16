藝術教育終身成就獎 「迎媽祖」版畫家等4人獲選
教育部藝術教育貢獻獎今天頒獎，以版畫「迎媽祖」聞名的藝術家林智信、台灣崑曲推手洪惟助、創辦台灣首個專業民族舞團的蔡麗華、致力水墨創作的羅振賢等4人，榮獲終身成就獎。
教育部今天舉行第12屆「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮，今年共有27所學校與團體、17名個人獲獎。藝術教育貢獻獎自民國103年設立至今，累計表揚310校與團體、162名個人。
教育部新聞稿指出，本屆藝術教育貢獻獎「終身成就獎」頒給林智信、洪惟助、蔡麗華、羅振賢等4名藝術教育界前輩。
林智信是資深的藝術創作與教育工作者，早年曾於國小任教推展兒童美術教育，其後成為能刻、畫、雕、塑的全方位藝術創作者，作品以台灣鄉土風情為題材，版畫、油畫備受國內外稱許，長達百公尺版畫「迎媽祖」更是聞名於世，對本土美學的提倡享譽藝壇。
洪惟助從事戲曲研究超過50年，曾任中央大學中國文學系教授，並編纂「崑曲辭典」、「崑曲叢書」等著作，還設立戲曲研究室、崑曲博物館，致力於讓青年學子與社會大眾認識戲曲藝術，有「台灣崑曲推手」的美譽。
前台北市立體育學院（台北市立大學前身）教授蔡麗華，創辦台灣第一個專業民族舞團「台北民族舞團」，同時創辦首份專業舞蹈雜誌「台灣舞蹈雜誌」，以田野調查保存珍貴的舞蹈資產，並帶領舞團代表台灣赴國外巡迴演出，在國際舞蹈界建立重要地位。
台灣藝術大學榮譽教授羅振賢教學50多年，作育英才無數，致力水墨創作與推廣，曾擔任多所博物館、美術館的典藏委員，並長期擔任全國學生美術比賽評審及召集人，受邀至國外講學，將藝術教育推展到國際。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言