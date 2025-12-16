快訊

薪資透明卻忙到留不住人 非營利幼兒園人力拉警報

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北近年開設不少非營利幼兒園，也有許多私幼加入準公共化系統，幼教能量持續提升。本報資料照片
公共化幼兒園主打「平價、優質、就近」，成為不少家長育兒的重要選項，但第一線幼教人力短缺問題仍持續浮現。新北市教育局表示，已透過制度化敘薪、輔導支持與多元招募機制，協助非營利幼兒園穩定師資，避免出現「有教室卻沒有老師」的情況；不過園所端也坦言，整體幼教環境的人力壓力仍在，除了薪資因素，繁重的行政與考評作業，也成為影響留任的重要原因。

教育局指出，非營利幼兒園的人事成本與薪資，皆依教育部所訂「非營利幼兒園營運成本」與敘薪表辦理，具備逐年晉薪與福利制度。市府除協助園所即時補位、彈性配置人力，也提供教保服務人員諮商輔導支持系統，並推出多項行政與教學支持工具，盼降低第一線教保人員的工作壓力，提高留任意願。針對不同體系間的薪資差異，教育局也表示，準公共幼兒園屬私立性質，薪給由園所自行辦理，市府已持續輔導改善薪資與職涯支持，促進整體教保體系穩定。

不過，第一線園所觀察，制度愈趨完善，現場負擔也隨之加重。新北市清水高中非營利幼兒園園長陳婉婷表示，以她所屬園所來看，目前教保人員仍維持滿編，團隊相對穩定，但放眼整體幼教環境，缺工問題依然普遍存在。她指出，人力不足最現實的原因仍是薪資，其次則是教保現場是否友善，包括園內管理氛圍，以及家長與社會是否給予幼教工作足夠支持。

陳婉婷也直言，近年制度與考評愈來愈嚴謹，行政文書與評鑑作業層層加碼，讓不少老師感到吃力，「很多時間其實被拿去寫文件、應付考核，而不是陪孩子、準備教學」。她說，老師下班後仍需備課、整理學習歷程，對新進教師而言，更需要時間累積經驗與成長，若行政負擔過重，容易消磨留在幼教現場的動力。

她坦言，不少老師承受「動輒得咎」的壓力，一點小狀況就可能被放大檢視，影響留任意願，許多同儕早已轉行離開幼教圈。相較之下，非營利幼兒園在薪資透明、晉薪制度明確、努力能被看見等方面，仍具一定吸引力，儘管忙碌，但至少讓老師「看得到未來」。

教育局則回應，面對少子化趨勢，公共化政策仍具穩定需求，市府會依各行政區人口變化與招生狀況，滾動檢視公共化幼兒園供給量，審慎評估增減班，確保家長能就近獲得平價托育服務。園所端也期待，在制度要求與品質把關之外，能為第一線教保人員保留更多彈性空間，讓時間真正回到教學與陪伴孩子本身，才能讓公共化幼教體系走得長遠。

