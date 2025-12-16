台北愛樂合唱團攜手國台交 耶誕音樂會唱彌賽亞

快訊

中央社／ 台北16日電
台北愛樂合唱團攜手國立台灣交響樂團將推出「2025台北愛樂聖誕音樂會」，聲樂家謝銘謀（左起）、林義偉、翁若珮、林慈音；台北愛樂合唱團藝術總監杜黑、國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛、客席指揮楊書涵以及台北愛樂合唱團音樂總監古育仲共同參與。中央社
台北愛樂合唱團攜手國立台灣交響樂團推出「2025台北愛樂聖誕音樂會」，將演唱韓德爾「彌賽亞」暨耶誕交響合唱選粹。客席指揮楊書涵說，希望透過音樂會傳遞正向、和平與祝福。

這場音樂會選演「彌賽亞」第一部分「耶穌誕生」、羅伯．蕭「耶誕節的美好氛圍」第三組曲，以及多首膾炙人口的耶誕金曲。韓德爾在1741年僅用24天完成「彌賽亞」，其深邃的宗教情感與精湛的對位技巧，使作品成為巴洛克時期最具象徵性的合唱代表作之一，尤以「耶穌誕生」片段更為世人傳頌。

國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛在記者會上表示，如果說古典音樂有神曲的話，韓德爾的「彌賽亞」當仁不讓，「這首樂曲歷經將近4世紀不衰，在不同時代帶給人們心靈上面的寬慰。」

楊書涵今天在記者會後向中央社記者表示，小時候他也在合唱團演唱過，這套曲目安排充滿歡樂與溫暖。楊書涵說，這次有交響樂團與合唱團一起演出，聲勢特別浩大，也有許多耶誕歌曲，可以用音樂傳遞正向的善意，「特別是這個世界現在很需要的是平安與和平，希望透過音樂傳遞這些訊息。」

楊書涵表示，羅伯．蕭編曲的「耶誕節的美好氛圍」非常巧妙地將好聽的耶誕歌曲放進交響樂編制中，轉折跟銜接非常漂亮，這些組曲合起來就是一首大交響曲，但又可以各自獨立，分開演出也非常精彩，「就很像在看動畫音樂會，這也是這套音樂深受世人喜愛的原因。」

這次參與演出的，包括林慈音、翁若珮、林義偉與謝銘謀4名聲樂家，舞台上將集結超過250名演出者，大編制呈現多首深受觀眾喜愛的耶誕合唱作品，帶著樂迷感受節慶的喜悅。

「2025台北愛樂聖誕音樂會－韓德爾『彌賽亞』暨聖誕交響合唱選粹」將於12月21日在台中中山堂，23日在台北國家音樂廳演出。

