校園喪屍煙彈疑慮 國教盟：檢測跟不上毒品變形
桃園某國中校園近日出現喪屍煙彈疑慮，學生吸電子煙後出現典型症狀，警方送驗後卻呈陰性。國教行動聯盟認為並非「烏龍」或「翻轉」，而是檢測工具跟不上新興毒品的變形。
桃園市某國中一名學生日前在課堂中抽電子煙，出現全身顫抖、昏倒與走路呈S型等怪異狀態，校方緊急聯絡警方，一開始認為電子煙中含依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）。不過警方將查扣的器具、煙彈及學生尿液送驗，卻呈現陰性，媒體紛紛以「大逆轉」和「烏龍」報導此事件，引發家長和學生議論。
長期關注校園毒品防治的國教行動聯盟今天發布新聞稿，理事長王瀚陽受訪表示，警方採證送驗的作法值得肯定，但新興毒品不斷進入校園，成分快速翻新，容易出現漏檢爭議，引發校園恐慌。
國教盟新聞稿中，引述林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海建議，當快篩呈陽性或出現高度臨床疑慮時，應以「液相層析串聯質譜」分析技術，進一步確認與定性，才能避免誤判。
國教盟呼籲建立兩層式新興毒品檢測與通報制度，第1層以唾液快篩，快速辨識風險；第2層則是透過「液相層析串聯質譜」驗證，讓「快」與「準」同時到位，以科技反制新興毒品，才能守護校園安全，避免爭議重演。
