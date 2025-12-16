新北再添4所非營利幼兒園 公共化幼兒園8年增300班
新北市公共化幼兒園再升級，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新開幕4園共設置32班、可收托876名幼兒。其中，新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。
新北市長侯友宜今出席「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，他表示，自108學年度起，新北已新增275班公共化幼兒園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。至114學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托5508名幼兒，新增3686個托育名額，有效緩解家長的托育需求。
啟用典禮由新月幼兒園幼生以「歡樂音樂派對」演出揭開序幕，並播放四園介紹影片，呈現各園在課程設計、場域規畫與教育理念的亮點。
四所新園特色分別為，新月非營利幼兒園由彭婉如文教基金會辦理，位於板橋國中校區，以專業團隊、社區連結與創新課程打造示範亮點，營造友善托育與親師合作環境。永翠非營利幼兒園委由社團法人新北市多元教育協會辦理鄰近河岸，以跨域整合課程促進幼兒全人發展。
捷運員工子女非營利幼兒園位於捷運南機場園區，以「環狀線」意象串連交通與城市探索，打造獨特學習場域。新店民安非營利幼兒園坐落青年社會住宅，以生活情境設計課程，帶領幼兒走讀社區、親近自然。2校皆由康寧大學辦理。
教育局表示，未來將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質，讓孩子在最好的環境中成長，讓家長放心生、安心育，共同打造友善育兒的幸福城市。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言