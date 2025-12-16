快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

新北再添4所非營利幼兒園 公共化幼兒園8年增300班

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，與幼兒園小朋友互動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，與幼兒園小朋友互動。記者江婉儀／攝影

新北市公共化幼兒園再升級，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新開幕4園共設置32班、可收托876名幼兒。其中，新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。

新北市長侯友宜今出席「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，他表示，自108學年度起，新北已新增275班公共化幼兒園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。至114學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托5508名幼兒，新增3686個托育名額，有效緩解家長的托育需求。

啟用典禮由新月幼兒園幼生以「歡樂音樂派對」演出揭開序幕，並播放四園介紹影片，呈現各園在課程設計、場域規畫與教育理念的亮點。

四所新園特色分別為，新月非營利幼兒園由彭婉如文教基金會辦理，位於板橋國中校區，以專業團隊、社區連結與創新課程打造示範亮點，營造友善托育與親師合作環境。永翠非營利幼兒園委由社團法人新北市多元教育協會辦理鄰近河岸，以跨域整合課程促進幼兒全人發展。

捷運員工子女非營利幼兒園位於捷運南機場園區，以「環狀線」意象串連交通與城市探索，打造獨特學習場域。新店民安非營利幼兒園坐落青年社會住宅，以生活情境設計課程，帶領幼兒走讀社區、親近自然。2校皆由康寧大學辦理。

教育局表示，未來將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質，讓孩子在最好的環境中成長，讓家長放心生、安心育，共同打造友善育兒的幸福城市。

新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，與幼兒園小朋友互動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，與幼兒園小朋友互動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到板橋新月非營利幼兒園參加「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」。記者江婉儀／攝影
板橋新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。記者江婉儀／攝影
板橋新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。記者江婉儀／攝影
板橋新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。記者江婉儀／攝影
板橋新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。記者江婉儀／攝影

延伸閱讀

新北推生活式交通安全宣導 侯友宜：不能只停留在標語口號

新北貨櫃車撞倒電桿交通中斷 害女騎士受傷、596戶停電

愛馬仕、香奈兒一折...新北男赴陸學技術賣盜版包 侵權3000萬

中港大排年終大掃除 新北：河廊煥然一新

相關新聞

青年基本法周四黨團協商 青年籲儘速三讀、推18歲公民權

立法院本周將召開「青年基本法」黨團協商，青年團體今召開記者會，呼籲不要再讓青年政策成選舉中的空頭支票，要求立法院各黨團儘...

人力荒嚴峻 公共化政策解少子化？ 業者：問題在經濟

中華民國兒童教保聯合總會總會長林錦蓮投入幼教業46年，她經營的園所位於土城，她坦言，少子化浪潮讓許多私幼感受到生存壓力，...

新北再添4所非營利幼兒園 公共化幼兒園8年增300班

新北市公共化幼兒園再升級，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新開幕4園共設置32班、...

「2025無限影展」短文徵件揭曉 10位青年以文字讓故事延續

由臺北市政府勞動局指導、臺北市勞動力重建運用處主辦的「無限影展」，今年邁入至第七屆。為深化青年對於生命議題的理解，並落實...

法INALCO學院設台灣研究講座 從文化擴展論述視角

法國國立東方語言與文化學院（INALCO）今天與駐法代表處教育組簽署台灣研究講座備忘錄。講座負責人劉展岳說，他在這項5年...

彰化校園霸凌 給同學喝馬桶水

彰化縣某學校爆發校園霸凌事件，疑似霸凌者將沾有排泄物的衛生紙，擦拭受害學生的書桌等處，還將受害者水瓶裝馬桶水，疑似霸凌者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。