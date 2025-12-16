「競技x藝術」跨界融合打造運動視覺饗宴-北市大體表會天母體育館演出震撼登場！

臺北市立大學114年度體育表演會（體表會）於12月12日（週五）晚間7時30分，在天母校區體育館盛大演出。今年度展演以「青春飛揚、體動無限」為核心主題，在校長邱英浩的大力支持與藝術總監念裕祥教授的領軍下，集結全校9大運動學系，包括運動藝術學系、舞蹈學系、球類運動學系、陸上運動學系、水上運動學系、技擊運動學系、休閒運動管理學系、運動健康科學系及體育學系，將14項專業運動項目轉化為藝術展演，不僅展現北市大深耕體育人才的豐碩成果，更邀請市民一同見證充滿力與美，結合運動與人文藝術的精采表演。

集結北市大全校9大運動學系，展現北市大深耕體育人才的豐碩成果。 圖／北市大

打破框架！ 14項運動要素解構重組

除傳統運動競賽外，本次體表會主打「競技x藝術」的跨域實驗。策劃團隊打破運動界限，由運動藝術、舞蹈、球類、陸上、水上、技擊、休管、運健及體育學系等跨系合作，提出編排11個節目。貫穿舞台燈光與音樂的烘托，將賽場上的高張力瞬間，轉化為燈光視覺衝擊的表演藝術。

休管系國標《飆舞北市大》精準展現肢體控制與節奏美感。 圖／北市大

從傳統武藝到科技聲光融合登場，上半場由充滿爆發力的技擊與節奏揭開序幕。技擊運動學系帶來的跆拳道《跆耀．王座回歸》與技擊系武術《武動風雲》，將高強度的翻騰與擊破技巧掀起第一波高潮；陸上運動學系則帶來別出心裁的射箭演展《The Archery》，體育系《隨心所欲》、休管系國標《飆舞北市大》及舞蹈系《煙華幻影》，精準展現肢體的最大控制力。

《跆耀．王座回歸》，高強度的翻騰與擊破技巧掀起第一波高潮。 圖／北市大

中場由運健系充滿未來感的《Space Travel》轉場進行轉場。下半場則聚焦在「速度與流線之美」，包括舞蹈系深刻意象的《祭》、球類運動學系結合網球元素的《球道飛線・網影馳旋》，以及水上運動學系模擬水流動態的《藍潮之印》。

《藍潮之印》則以肢體語彙模擬水流動態，呈現流暢而富詩意的畫面。 圖／北市大

整場晚會的最高潮，由運動藝術系帶來的壓軸特技舞蹈《Jungle Reverie 叢林幻境》。節目結合高空特技、舞蹈與戲劇元素，打造造型兼具衝擊視覺與感官震撼的夢幻場景，展現「運動無界」的核心精神。

運藝系特技舞蹈《Jungle Reverie 叢林幻境》，結合高空特技、舞蹈與戲劇元素，打造出兼具視覺衝擊與感官震撼的夢幻場景。 圖／北市大

現場貴賓包括臺北市立大學校長邱英浩、前副校長黃文成、臺北市立體育學院前副校長黃月桂，臺北市立聯合醫院副院長李雅玲，大阪公立大學代表、天母里民及本校師生皆到場支持；校友、台新戰神主場主持「羅哥」亦與現場學弟妹熱絡互動，帶動全場氣氛輕快熱烈，現場洋溢溫馨歡樂氛圍。

商品推薦