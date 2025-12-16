快訊

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

卓榮泰嗆倒閣…黃國昌9月前已「神破解」 加一條件就支持？

青年基本法周四黨團協商 青年籲儘速三讀、推18歲公民權

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院將於12月18日召開青年基本法黨團協商，台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、台灣學生聯合會等青年與學生團體，今於立法院召開記者會。圖／青民協提供
立法院將於12月18日召開青年基本法黨團協商，台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、台灣學生聯合會等青年與學生團體，今於立法院召開記者會。圖／青民協提供

立法院本周將召開「青年基本法」黨團協商，青年團體今召開記者會，呼籲不要再讓青年政策成選舉中的空頭支票，要求立法院各黨團儘速完成青年基本法協商，推動法案儘速三讀通過。也盼立法院在完成立法後，接續啟動選舉罷免法檢討與修正，實質推進18歲公民權。

立法院將於12月18日召開青年基本法黨團協商，台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、台灣學生聯合會等青年與學生團體，今於立法院召開記者會。青民協理事長楊姿潁指出，青年在選舉期間經常被高度談論，卻始終未被完整納入制度之中。青年基本法是整合跨部會青年政策、建立長期治理架構的基礎法律，若持續停滯於協商程序，青年在教育、就業、居住與公共參與等面向，仍缺乏穩定且一致的制度保障。

台少盟副秘書長張祐嘉說，從2004年提出青少年政策白皮書以來，台灣長期缺乏具備法制基礎與跨部會整合機制的青年政策架構，導致相關政策零散分布、缺乏長期規畫。青年應被視為制度中的公民，而非選舉中的空頭支票，呼籲立法院儘速完成青年基本法協商並推動三讀。

台學聯理事長陳昱仁則點出，現行與青年相關的法規缺乏統整與專責機制，使學生與青年在就學、居住與公共參與上面臨實質限制，以大學生為例，因戶籍制度限制，學生即便長期居住於校園所在地，仍難以參與地方公共事務，影響青年公民參與的實踐。

世代共好協會理事長張育萌則提到，隨著民法、公投法皆已採18歲為成年或投票年齡，唯獨公職選舉仍停留在20歲，18歲公民權是青年參與民主不可或缺的重要拼圖。憲法並未禁止將選舉權下修至18歲，立法院可以透過修正公職人員選舉罷免法，在不必啟動修憲的情況下，合憲且務實地實現18歲公民權。

一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，法案通過不僅是對青年的支持，更是落實「青年主流化」的重要一步，讓青年在教育、就業、住房、公共參與與心理健康等面向獲得更全面的制度後盾。他也呼籲，應持續推進18歲公民權相關修法。

延伸閱讀

歷任藍綠立法院長同台 蘇嘉全邀韓國瑜茶敘強調不帶政治意涵

影／無期徒刑不得假釋引反彈 人權團體呼籲撤回修法

曾說「不會打臉總統」 立院司委會邀潘孟安報告財劃法閣揆不副署

行政院不副署財劃法修正案 黃偉哲：給予支持與肯定

相關新聞

青年基本法周四黨團協商 青年籲儘速三讀、推18歲公民權

立法院本周將召開「青年基本法」黨團協商，青年團體今召開記者會，呼籲不要再讓青年政策成選舉中的空頭支票，要求立法院各黨團儘...

人力荒嚴峻 公共化政策解少子化？ 業者：問題在經濟

中華民國兒童教保聯合總會總會長林錦蓮投入幼教業46年，她經營的園所位於土城，她坦言，少子化浪潮讓許多私幼感受到生存壓力，...

新北再添4所非營利幼兒園 公共化幼兒園8年增300班

新北市公共化幼兒園再升級，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新開幕4園共設置32班、...

「2025無限影展」短文徵件揭曉 10位青年以文字讓故事延續

由臺北市政府勞動局指導、臺北市勞動力重建運用處主辦的「無限影展」，今年邁入至第七屆。為深化青年對於生命議題的理解，並落實...

法INALCO學院設台灣研究講座 從文化擴展論述視角

法國國立東方語言與文化學院（INALCO）今天與駐法代表處教育組簽署台灣研究講座備忘錄。講座負責人劉展岳說，他在這項5年...

彰化校園霸凌 給同學喝馬桶水

彰化縣某學校爆發校園霸凌事件，疑似霸凌者將沾有排泄物的衛生紙，擦拭受害學生的書桌等處，還將受害者水瓶裝馬桶水，疑似霸凌者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。