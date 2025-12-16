青年基本法周四黨團協商 青年籲儘速三讀、推18歲公民權

立法院本周將召開「青年基本法」黨團協商，青年團體今召開記者會，呼籲不要再讓青年政策成選舉中的空頭支票，要求立法院各黨團儘速完成青年基本法協商，推動法案儘速三讀通過。也盼立法院在完成立法後，接續啟動選舉罷免法檢討與修正，實質推進18歲公民權。

立法院將於12月18日召開青年基本法黨團協商，台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、台灣學生聯合會等青年與學生團體，今於立法院召開記者會。青民協理事長楊姿潁指出，青年在選舉期間經常被高度談論，卻始終未被完整納入制度之中。青年基本法是整合跨部會青年政策、建立長期治理架構的基礎法律，若持續停滯於協商程序，青年在教育、就業、居住與公共參與等面向，仍缺乏穩定且一致的制度保障。

台少盟副秘書長張祐嘉說，從2004年提出青少年政策白皮書以來，台灣長期缺乏具備法制基礎與跨部會整合機制的青年政策架構，導致相關政策零散分布、缺乏長期規畫。青年應被視為制度中的公民，而非選舉中的空頭支票，呼籲立法院儘速完成青年基本法協商並推動三讀。

台學聯理事長陳昱仁則點出，現行與青年相關的法規缺乏統整與專責機制，使學生與青年在就學、居住與公共參與上面臨實質限制，以大學生為例，因戶籍制度限制，學生即便長期居住於校園所在地，仍難以參與地方公共事務，影響青年公民參與的實踐。

世代共好協會理事長張育萌則提到，隨著民法、公投法皆已採18歲為成年或投票年齡，唯獨公職選舉仍停留在20歲，18歲公民權是青年參與民主不可或缺的重要拼圖。憲法並未禁止將選舉權下修至18歲，立法院可以透過修正公職人員選舉罷免法，在不必啟動修憲的情況下，合憲且務實地實現18歲公民權。

一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，法案通過不僅是對青年的支持，更是落實「青年主流化」的重要一步，讓青年在教育、就業、住房、公共參與與心理健康等面向獲得更全面的制度後盾。他也呼籲，應持續推進18歲公民權相關修法。

