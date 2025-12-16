人力荒嚴峻 公共化政策解少子化？ 業者：問題在經濟

中華民國兒童教保聯合總會總會長林錦蓮投入幼教業46年，她經營的園所位於土城，她坦言，少子化浪潮讓許多私幼感受到生存壓力，她3個月前也踏入準公共化系統。她說，經營幼兒園要與時俱進，政府想透過公共化幼兒園解決少子化問題，整體效果有效，關鍵問題仍在經濟，「各縣市政府別把開幼兒園當成拚政績」。

林錦蓮說，新北近年約有4、5成私幼加入準公共化系統，收費基準、老師薪資會受到限制，經營上有利有弊，但至少生源穩定。

林錦蓮說，近年用國家財政開闢不少非營利幼兒園，也有許多私幼加入準公共化系統，和市場上其他私幼的經營，多少有資源互相排擠、競合關係，政府要去思考，怎麼樣才是最好的狀態，才能不只幫助孩子，也讓台灣幼教業永續發展。

公共化幼兒園主打「優質、平價、就近」服務，要讓家長在育兒路上得到更多支持，新北教育局持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質。

新北許多非營利幼兒園正面臨嚴峻的人力挑戰，「幼幼班需求激增」、「職場勞動壓力」仍是缺工主因。若招募不及，恐出現「有教室無老師」困境，部分園所長期掛出「短期代理教保員」職缺，顯示正職流失率高，需靠臨時人力維持運作。

林錦蓮說，她經營的準公共化幼兒園因為是老品牌，老師人力還算穩定，但她常聽聞其他同業在憂心人力困境，目前國教署有一個措施是讓一般大學生可以當代課老師，但幼教老師的養成期長，帶孩子有些技巧、方法，也需要一些理論、學養來支撐，如何填補幼教師資人力缺口，也牽動優教品質。

新北邱姓園長從事幼教業20多年，近年也加入準公共化系統，她說，準公共化幼兒園新進老師薪水通常3萬3000元左右，非營利幼兒園會高一些，使得準公共化幼兒園要留住老師更有挑戰，她會額外給老師一些獎金，也適度減壓。

「政府一直在擋才藝課，實在沒有道理。」邱姓園長說，以她經營的園所為例，安排才藝人員到課堂上，沒有對家長多收費，也是幫老師減壓，對孩子身心無害，但公部門就是禁止準公共化幼兒園開才藝課，這方面讓園方相當為難。

