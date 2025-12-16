「2025無限影展」短文徵件揭曉 10位青年以文字讓故事延續

由臺北市政府勞動局指導、臺北市勞動力重建運用處主辦的「無限影展」，今年邁入至第七屆。為深化青年對於生命議題的理解，並落實生命教育理念，「無限影展」今年自10月至11月間走進臺北市15所大專院校與高中職，推出一系列校園放映活動。透過影像與真實故事，引領學生看見身心障礙者的生命故事，讓「同理」、「尊重」、「理解差異」的價值在校園中萌芽。

今年度「無限影展」校園放映影片為《討厭我長大》與《極樂世界III：療鬱之路》，前者為描述年邁母親與自閉症兒子相依為命，母親期盼其獨立生活，社區居民從誤解到接納的動人故事；後者為真實刻畫憂鬱症與躁鬱症者內心世界的紀錄片作品。其中，《極樂世界III：療鬱之路》為各校回響最熱烈的影片，該片以影像揭開憂鬱症者的心靈旅程，描繪在疾病循環下，當事人、家屬與社會之間的張力與支持，提醒我們「理解」就是一種支持，溫柔的陪伴也是一種力量。

為加深觀影效果，影展團隊特別邀請《極樂世界III：療鬱之路》製作人陳傳惠、影片人物麥喬玉、兒少精神科醫師陳質采及康復之友協會就服員李岱羽，至學校映後座談，與同學面對面互動交流。陳傳惠分享創作動機，希望讓更多人看見身心障礙者與其家庭的真實生活，電影不會改變世界，但能讓改變從每一個人心裡開始。拍攝過程中最重要的並非呈現疾病，而是呈現「人在困境中如何被愛、被接住」。麥喬玉也以自身走過憂鬱症的歷程鼓勵學生：「情緒不是弱點，願意談論、願意面對，就是最大的勇氣。」

臺北市勞動力重建運用處陳昆鴻處長指出，過去就業特別困難的精神障礙者，近年來進入就業工作有逐年增加的趨勢，顯示社會對於身心障礙者的認識日益進步成熟。無限影展前進校園放映，就是希望儘早建立學子對身障者的認識與理解，超前部署友善共融。今年的校園推廣顯示影像教育，不僅協助學生容易理解身心障礙者的處境，也讓心理健康議題自然地融入教育場域，產生更多的外溢效果。透過影像、座談與寫作的三重方式，學生展現高度參與及真誠回饋，顯示影展在促進同理心、提升社會平權意識方面成效卓著。

頒獎活動當天除「無限大使」自閉症青年畫家吳起良及母親林玉惠女士，影展開幕片《台灣超人》故事人物「競速甜心」姚宥米也闔家出席；還有製作人陳傳惠、影片人物麥喬玉等人，大家共聚一堂支持身心障礙者，互相分享經驗，現場氣氛溫馨感人。

未來「無限影展」將持續與更多學校合作，以多元影像與議題導入方式，陪伴青年更深刻地看見世界、看見他人，也看見自己。希望在每一次放映中，讓尊重差異與關懷多元的價值在校園扎根，成為世代間溫柔而堅定的力量。

