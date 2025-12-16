快訊

執行任務遇到大城淪陷！台籍無國界醫生的蘇丹見聞錄

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪「500人民幣」

高虹安涉貪判決牽動2026連任路 藍綠白各有盤算

法INALCO學院設台灣研究講座 從文化擴展論述視角

中央社／ 巴黎15日專電
法國國立東方語言與文化學院校長余曦（Jean-François Huchet，右）與駐法代表處教育組長陸美珍（左）簽署台灣研究講座備忘錄，駐法代表郝培芝（中）見證。（駐法代表處教育組提供）
法國國立東方語言與文化學院校長余曦（Jean-François Huchet，右）與駐法代表處教育組長陸美珍（左）簽署台灣研究講座備忘錄，駐法代表郝培芝（中）見證。（駐法代表處教育組提供）

法國國立東方語言與文化學院（INALCO）今天與駐法代表處教育組簽署台灣研究講座備忘錄。講座負責人劉展岳說，他在這項5年期計畫中選擇從文化角度切入，在政治為重的論述空間之外另闢蹊徑。

INALCO校長暨中國經濟事務專家余曦（Jean-François Huchet）與駐法代表處教育組組長陸美珍簽署備忘錄，駐法代表郝培芝在場見證。

這項計畫主軸為「交流、創新、世界化：台灣文化與社會在歐洲的轉譯（translation）、轉藝（transarts）與轉繹（interpretation）—以巴黎為中介點」，旨在建構一套以文化為出發點、以語言為介面、以INALCO為平台的台灣研究跨域機制。

劉展岳接受中央社電話訪問時說，這項計畫結合INALCO優勢，特色是從文化、語言、知識體系、社會活動等面向的探討來擴展台灣研究與論述台灣的新視角。

他說，許多台灣研究講座從政治、經濟著手，這是早期發展「台灣學」的脈絡，但文化也愈來愈受重視，因此他選擇從文化層面切入，而在談文化和跨國交流時，也不免會牽涉到政治、經濟、地緣政治關係。

劉展岳特別強調「轉化」，即不只是談「台灣經驗」，而是獲得相關經驗的人如何再利用這些內容來創作和論述。

他表示，5年計畫中，每一年重點不同，例如第一年將談「記憶和技藝」，以及如何透過這些東西呈現台灣在地文化多元書寫等；第2年則是台灣社會運動及政治活動中的語言論述；第3年重點在台灣宗教儀式體系、主體論述、表演性和社會變遷；第4年回歸從地方文化、文學創作、舞台展演思考當代如何敘述台灣；最後一年預計探討跨文化性和知識交叉性。

延伸閱讀

台南偏鄉光榮實小帶「化石課程」赴日交流 古蹟餐坊捐20萬助圓夢

PLG／啦啦隊IU加盟 洋基工程韓籍三本柱到位

PLG／崔洪邏加盟洋基女孩 與睦那京、李素敏組成「韓籍三本柱」

世界另一端的回應…高雄文府國中推敘利亞筆友計畫 書畫交流真實體驗

相關新聞

法INALCO學院設台灣研究講座 從文化擴展論述視角

法國國立東方語言與文化學院（INALCO）今天與駐法代表處教育組簽署台灣研究講座備忘錄。講座負責人劉展岳說，他在這項5年...

彰化校園霸凌 給同學喝馬桶水

彰化縣某學校爆發校園霸凌事件，疑似霸凌者將沾有排泄物的衛生紙，擦拭受害學生的書桌等處，還將受害者水瓶裝馬桶水，疑似霸凌者...

彰校園霸凌「沾排泄物抹書桌」 學者籲：深入探討施暴者想追求什麼？

教育部推動友善校園宣傳反霸凌，彰化縣卻某爆出某學校女學生用手機拍下霸凌同學的過程，影片上傳網路社群平台。專家學者認為，拍...

竹北學生數增、校園承載吃緊 林思銘徐欣瑩率隊會勘5國小拚改善

受產業發展帶動，新竹縣竹北市成為全台人口最多的縣轄市，學生數年年增加，校園空間設施承載壓力持續升高，多所學校的球場、操場...

憂廚餘剩太多學校要求減供午餐 學生吃不夠去隔壁班「要飯」

中央宣布116年元旦起禁止廚餘餵豬，彰化縣政府自本（12）月8日起全面回收學校午餐廚餘，為了減少午餐廚餘量，很多學校通知...

入學制度矛盾、每屆數量難預測 高中端反映普通班竟收5、6特教生

身心障礙學生高中入學管道多元，除了其特有的適性安置、免試入學外加名額外，也有學生是直接以國中會考成績申請。不過教團反映，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。