法INALCO學院設台灣研究講座 從文化擴展論述視角

法國國立東方語言與文化學院（INALCO）今天與駐法代表處教育組簽署台灣研究講座備忘錄。講座負責人劉展岳說，他在這項5年期計畫中選擇從文化角度切入，在政治為重的論述空間之外另闢蹊徑。

INALCO校長暨中國經濟事務專家余曦（Jean-François Huchet）與駐法代表處教育組組長陸美珍簽署備忘錄，駐法代表郝培芝在場見證。

這項計畫主軸為「交流、創新、世界化：台灣文化與社會在歐洲的轉譯（translation）、轉藝（transarts）與轉繹（interpretation）—以巴黎為中介點」，旨在建構一套以文化為出發點、以語言為介面、以INALCO為平台的台灣研究跨域機制。

劉展岳接受中央社電話訪問時說，這項計畫結合INALCO優勢，特色是從文化、語言、知識體系、社會活動等面向的探討來擴展台灣研究與論述台灣的新視角。

他說，許多台灣研究講座從政治、經濟著手，這是早期發展「台灣學」的脈絡，但文化也愈來愈受重視，因此他選擇從文化層面切入，而在談文化和跨國交流時，也不免會牽涉到政治、經濟、地緣政治關係。

劉展岳特別強調「轉化」，即不只是談「台灣經驗」，而是獲得相關經驗的人如何再利用這些內容來創作和論述。

他表示，5年計畫中，每一年重點不同，例如第一年將談「記憶和技藝」，以及如何透過這些東西呈現台灣在地文化多元書寫等；第2年則是台灣社會運動及政治活動中的語言論述；第3年重點在台灣宗教儀式體系、主體論述、表演性和社會變遷；第4年回歸從地方文化、文學創作、舞台展演思考當代如何敘述台灣；最後一年預計探討跨文化性和知識交叉性。

商品推薦