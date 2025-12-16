聽新聞
彰化校園霸凌 給同學喝馬桶水

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
網路社群平台出現疑似校園霸凌影片，學校已出面承認有此事，已通報教育部校安平台和進行調查中。圖／截圖自網路影片
網路社群平台出現疑似校園霸凌影片，學校已出面承認有此事，已通報教育部校安平台和進行調查中。圖／截圖自網路影片

彰化縣某學校爆發校園霸凌事件，疑似霸凌者將沾有排泄物的衛生紙，擦拭受害學生的書桌等處，還將受害者水瓶裝馬桶水，疑似霸凌者初判3人，受害學生據傳不只1人。校方昨僅表示已啟動霸凌處理機制。當地警方表示，截至目前未接獲家長報案。

彰化縣教育處表示，校園霸凌事件去年通報70多件，今年迄今共85件。專家認為，拍影片上傳的學生似乎不覺有錯，應深入探討孩子到底想追尋什麼，從根本減少校園霸凌事件。

這段影片近日上傳社群媒體Threads，累計3萬多點閱。影片中疑似霸凌者拿沾有排泄物的衛生紙，在教室內書桌、書包與文具反覆塗抹，還把水瓶拿進廁所，疑似裝馬桶水後交給受害者喝下，還當場拍攝，影片還打字幕「你說的我不夠溫柔」、「寶寶馬桶水好喝嗎？」

網友紛留言質疑「做壞事還拍影片上傳，太囂張了」、「為什麼還有人幫忙錄影」，「校園申訴案氾濫，老師不敢管，校園霸凌也不奇怪」。

據傳受害者家長為討公道，已向警方報案。轄區警方表示，截至目前沒家長報案。校方表示，上周五得知後，放學前已立即通報校安平台與社政通報，校方將依規定程序處理，並提供學生協助與輔導資源，全案仍在釐清與了解。

大葉大學助理教授施建彬說，被霸凌者初期未必能分辨，加上「轉大人」期間重視同儕更勝家人，往往不想向家長求助；家長若觀察到退縮、懼學行為，不要當旁觀者，應該開口詢問，並主動關心與追蹤。

彰化縣教師工會認為，家長首要任務是支持與陪伴，建立信任，鼓勵孩子說出細節，並與校方合作，比急躁「討公道」更重要。

