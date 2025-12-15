彰校園霸凌「沾排泄物抹書桌」 學者籲：深入探討施暴者想追求什麼？

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣爆發某學校女學生集體霸凌同學，事後上傳影片，引起社會大眾重視。示意圖／AI生成
教育部推動友善校園宣傳反霸凌，彰化縣卻某爆出某學校女學生用手機拍下霸凌同學的過程，影片上傳網路社群平台。專家學者認為，拍影片上傳的學生似乎不覺有錯，值得教育單位深入探討這些孩子到底想追尋什麼，從根本減少校園霸凌。

大葉大學助理教授施建彬說，他到英國求學發現校園霸凌遍及各國家和種族，從以前到現在沒斷絕，強凌弱是人性的一種，外在監控力量薄弱時，霸凌行為就容易發生，必須注意的是某學校女學生霸凌同學，拍影片上傳還在影片加註文字戲謔，不覺得自己有什麼不對，上來按讚的大有人在，教育單位應深入了解這些孩子想追求什麼，不是光要求他們認錯。

施建彬指出，這個求學階段的孩子自認已長大，有能力處理被霸凌，且這個「轉大人」期間重視同儕勝過重視家人，孩子往往不想向家長求助，因被霸凌的初期、中期、後期情緒與行為都不同，校園集體霸凌未必針對單一特定對象，被霸凌者更難以分辨自己是不是真遭霸凌，唯有家長透過近身觀察才能察覺孩子的異常，例如忽然對上學失去興趣、畏縮、懼學。

「關心不能放在心裡，要開口問。」施建彬說，家長不能當旁觀者，要問孩子為何情緒低落、不喜歡到學校，孩子回答「沒什麼」，家長一定繼續關懷和陪伴來找出原因，並主動尋找資源協助孩子，因被霸凌的時間拖得越久，對孩子身心影響越鉅大，可能長期睡眠障礙、工作無力，覺得世界對自己不公平，步入社會後對自己沒信心，對周遭的人失去信賴感，生活變得一團糟。

彰化縣政府教育處長蔡金田表示，學校具有輔導和管教的功能，應「以生為本」從教育出發做出對教育有幫助的事，引導親、師、生了解現今友善校園的政策來改變認知，當然有網友認為校事會議濫訴成風造成教師不敢管、校園霸凌猖狂，教育部已針對濫訴作出對策，未來會朝向對學生有幫助的方向調整政策。

彰化縣教師工會認為，家長首要任務是安撫情緒、建立信任，鼓勵孩子說出細節，並與校方合作，蒐集證據並尋求專業支援，同時教導孩子安全應對策略，避免急躁處理，給予孩子支持與陪伴，這比立即「討公道」更重要。

