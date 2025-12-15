凱基慈善基金會捐助嘉縣偏鄉學校 10年逾3千萬

凱基社會福利慈善基金會從105年起每年資助嘉縣偏鄉教育，今年再捐新台幣308萬元協助丹娜絲風災縣內受損10間校園復建工作，10年來捐助金額高達3000~4000萬，縣府今天公開表揚。

嘉義縣政府感謝財團法人凱基社會福利慈善基金會捐助丹娜絲風災校園復建，今天下午舉辦感恩活動，邀基金會執行長曾錦隆、副執行長張麗馨及李傳慧等人與會，受基金會援助的國中小校長獻上感謝卡片，學生表演懸絲木偶，感恩雪中送炭溫情。

曾錦隆致詞說，凱基基金會成立第2年就開始補助嘉義縣的學校至今，因此颱風丹娜絲發生後他從國外趕回台，7月10日下午就到了嘉義縣和興國小，看到校園慘不忍睹樣子，當下便知要出手支持校園復建。

嘉義縣長翁章梁說，凱基慈善基金會105年起補助嘉義縣偏鄉學校英語學習經費，同時也頒發學生助學金與急難救助，平均每年在嘉義縣中小學投入至少300萬以上，10年來挹注校園教學資源高達3、4千萬。

此外，基金會114年起推動「愛，讓機會萌芽」營養100補助計畫，補助學校學生人數100人以下及資源不足學校午餐營養加菜金，確保學童獲得充足營養，114學年度幫助了來自30所學校的學生，總計資助90萬餘元加菜金。

翁章梁感謝凱基慈善基金會秉持企業社會責任，隨時與嘉義的學校站在一起，也要求受捐助學校要好好善用這些資源。

