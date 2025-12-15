竹北學生數增、校園承載吃緊 林思銘徐欣瑩率隊會勘5國小拚改善

受產業發展帶動，新竹縣竹北市成為全台人口最多的縣轄市，學生數年年增加，校園空間設施承載壓力持續升高，多所學校的球場、操場需整建，立法院財政委員會召集委林思銘今早安排中央、地方共同會勘5所國小，確保中央資源精準投入地方教育建設。

立委林思銘、徐欣瑩今天與行政院主計總處、審計部、教育部國教署及新竹縣教育局共同勘查竹北新社國小、博愛國小、中正國小、興隆國小及東興國小，竹北議員吳旭智、蔡蕥鍹、林碩彥、張珈源等也到場了解，共同針對校園體育基礎設施改善進行實地檢視與說明。

博愛國小爭取270萬元整建室內活動空間與地板；新社國小爭取560萬元整建籃球場；興隆國小爭取644萬元改善操場跑道；中正國小籃球場整建經費約596萬元；東興國小則爭取1373萬元，全面整建操場跑道與足球場。相關經費皆向國教署爭取補助，並由地方編列配合款，逐步改善校園運動與學習環境。

其中，中正國小今年7月曾發生吊車陷落，地面塌陷。校方今天表示，學校籃球場東北角下陷問題日益嚴重，今年鋪面破損成坑洞，盼除了籃球場整建，也能改善周邊排水與增設施工通道，讓師生可安心運動。

林思銘表示，學生數年年增加，校園空間、教室量能與相關設施承載壓力持續升高。教育建設是否及時到位，攸關孩子的學習品質，更考驗中央與地方在資源配置上的前瞻性與執行力。他也會積極爭取中央資源、嚴格把關預算執行，確保每一筆教育經費都用在刀口上，轉化為更安全、更完善的學習環境。 立法院財政委員會召集委林思銘今早安排中央、地方共同會勘5所國小，確保中央資源精準投入地方教育建設。記者郭政芬／攝影 立委林思銘、徐欣瑩今天與行政院主計總處、審計部、教育部國教署及新竹縣教育局共同勘查竹北多所國小。記者郭政芬／攝影 中正國小表示，學校籃球場今年鋪面破損成坑洞，盼除了籃球場整建，也能改善周邊排水與增設施工通道，讓師生可安心運動。記者郭政芬／攝影

