憂廚餘剩太多學校要求減供午餐 學生吃不夠去隔壁班「要飯」

中央宣布116年元旦起禁止廚餘餵豬，彰化縣政府自本（12）月8日起全面回收學校午餐廚餘，為了減少午餐廚餘量，很多學校通知團膳廠商減供，卻發生學生吃不夠到別班「要飯」的狀況；教育處今表示，已通知學校合理備餐，滾動式檢討供餐數量。

彰化縣政府自本月8日起回收學校午餐廚餘，回收措施被學校午餐秘書和老師抱怨，環保局12日緊急召開學校午餐廚餘回收線上會議，達成今（15日）開始由團膳廠商運到當地清潔隊回收，不必再有學校午餐秘書和老師押車，今午餐廚餘回收作業順利平靜。

環保局規定各校午餐廚餘進清潔隊須秤重，彰化市清潔隊照辦，員林市清潔隊以廚餘回收桶容量概算，容量若120公升，視桶內用塑膠袋裝的廚餘堆積多少推估重量，北斗鎮清潔隊認為是縣政府政策，收取機關午餐廚餘不收費就不秤重；據了解，不秤重的作法是考量節省回收時間與人力。

學校方面為減少午餐廚餘數量，通知團膳業者減供白飯和配菜，未料有些學校出現白飯學生吃不夠，到隔壁班「討飯」，也有學生自備零食果腹，變成零食反客為主的狀況，老師明知吃零食不健康卻也無奈。

教育處今回應說，本月8日因應午餐廚餘回收舉辦會議，請各校「合理備餐」，先問卷調查學生喜歡的菜色、飯量，淘汰不受歡迎的菜色，請營養師設計學生喜歡且營養均衡的菜餚，另學校視校慶運動會、夏季天熱的胃口等情形提早通知團膳廠商調整供餐數量，現在將針對學生吃不夠的狀況請學校把團膳「備品」拿出來給學生食用，通常每日有3分備品，如還是不夠學校視實際情形請團膳業者再加量。

