入學制度矛盾、每屆數量難預測 高中端反映普通班竟收5、6特教生

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教團反映，在制度矛盾、缺乏彈性的情況下，每年都難以預測當年度特生數量，一個普通班收5、6名特生的案例並不少見，盼教育部能正視問題。照片為示意圖與新聞事件無關。本報資料照片
身心障礙學生高中入學管道多元，除了其特有的適性安置、免試入學外加名額外，也有學生是直接以國中會考成績申請。不過教團反映，在制度矛盾、缺乏彈性的情況下，每年都難以預測當年度特生數量，一個普通班收5、6名特生的案例並不少見，盼教育部能正視問題。

受到少子化影響，近5年高中學生人數從約61萬下降到約55萬，但根據統計，身心障礙學生的總人數卻幾乎在2萬4000人上下。一名北市明星高中特教老師分析，從前端新生兒篩檢的落實，到學前幼兒階段早療觀念普及、家長特教意識抬頭，才會讓整體特教生人數看似越來越多。

現有超過8成5的身心障礙學生安置在普通學校，且比例年年上升，高中教育現場也反映，一個普通班的特殊生人數可能達到5、6個。全教總特教委員會主委鍾正信說，有些學生不是透過適性安置管道入學，而是用會考成績直接申請，學校在錄取結果出來後，才會知道該年度特生真實數量。高職端更因有分科，不像普通高中能在分班時盡量平分特生數量，若特生集中在某科，該科每班特生數量就可能更多。

對此，鍾正信希望國教署在高中職班級人數能預留空間，若特生人數太多，能夠彈性分配。如果真的無法減少每班特生數量，也希望能有更多人力資源協助。

全教總也發現，原依照相關辦法，普通班每安置一名身心障礙學生，得減少1至3名學生，但在同時，特生卻是採「外加名額」方式安置，在核定招生名額未預留彈性的僵化機制下，整體班級人數不但沒有依法減少，反而因為「外加」而更多，使第一線教師長期處於「只見特生逐年遞增、依法減生從未成真」的困境當中。

國教署指出，依「高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法」，學校認為有減少普通班班級學生人數必要者，得報各該主管機關提鑑輔會評估後，減少班級人數，每安置身心障礙學生1人，減少該班級人數1人至3人。此外，113年曾發函地方政府，要求妥適調整班級人數或提供其教師相關人力資源與協助。近3年同一類科每班學生超過通案核定班級學生人數，得申請自行調降班級人數。

