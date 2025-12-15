高中特教師生衝突頻傳 現場教師喊：聘足人力才能普特融合

近年高中特生與教師衝突事件頻傳，監察院亦因此就國內融合教育實施狀況立案調查。不過，新聞事件其實只是冰山一角，特生攻擊他人或自傷行為全台各地都在發生，現場教師反映資源班生師比高、工作量大，要落實「普特融合」的理想，就得聘足特教人力。

全教總特教委員會主委鍾正信表示，高中職資源班生師比問題一直都很嚴重，幾年前發生北部技高生師比100比1的案例後才開始受到重視。教育部去年亦修正相關辦法，目標5年內達成資源班生師比高中職階段15比1。

同時，修法並訂定國中階段目標生師比為8比1，當時的理由是，相較於國中小，高中職階段較少進行學科直接教學。但一名北市明星高中特教老師指出，雖然高中抽班教學機會較少，平時也會有課表及與學生定期晤談，以該校來說，現行一名老師要負責18到22名學生的導師溝通、學習歷程檔案與升學輔導。更不用說社區高中或後段高中職，其實和國中一樣有大量直接抽班授課的需求，特教生師比相較國中卻大幅降低，合理嗎？

該名特教老師期盼能夠按照目標生師比，盡快聘足特教老師，當每人須負擔的案量下降，就會有多時間協助孩子的問題，更能夠協助普通班老師。

除了資源班人力吃緊，教學現場亦反映，在現行招生制度下，一個普通班有時得收到5、6名特生。從南到北都有老師向本報指出，特生攻擊師長、持危險物品、跳樓、自殘，讓科任教師及導師也心力交瘁。

對此，一名北部技高特教老師坦言，無論是高中年紀的孩子還是大人，都不一定能完全理解特殊生的行為樣態，而他們有些行為也確實會讓人生氣。

不過該名特教老師說，這些特殊的行為往往是無法先天排除的。網路上有些討論認為特生不應進普通班，她直言，一來不是所有特生的情況都會需要進入獨立的特教班，二來就算在學校階段能隔離普生與特生，出社會後還是得共存，那不如在學校階段就開始讓彼此學習，普特融合才有可能成功。但前提仍是特教人力要聘足，目前有時一名資源班老師得負責超過20人，盼能壓低到16名以下。

國教署表示，已訂定辦法督導高中資源班逐年調降生師比，自113學年度起盤點並訂定每學年的目標值，納入地方政府一般性補助款考核項目，並補助增置正式特殊教育教師，每增加一人核給獎勵金50萬元，預定117學年度可達法定生師比15比1。

