高中特教師生衝突頻傳 現場教師喊：聘足人力才能普特融合

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導

近年高中特生與教師衝突事件頻傳，監察院亦因此就國內融合教育實施狀況立案調查。不過，新聞事件其實只是冰山一角，特生攻擊他人或自傷行為全台各地都在發生，現場教師反映資源班生師比高、工作量大，要落實「普特融合」的理想，就得聘足特教人力

全教總特教委員會主委鍾正信表示，高中職資源班生師比問題一直都很嚴重，幾年前發生北部技高生師比100比1的案例後才開始受到重視。教育部去年亦修正相關辦法，目標5年內達成資源班生師比高中職階段15比1。

同時，修法並訂定國中階段目標生師比為8比1，當時的理由是，相較於國中小，高中職階段較少進行學科直接教學。但一名北市明星高中特教老師指出，雖然高中抽班教學機會較少，平時也會有課表及與學生定期晤談，以該校來說，現行一名老師要負責18到22名學生的導師溝通、學習歷程檔案與升學輔導。更不用說社區高中或後段高中職，其實和國中一樣有大量直接抽班授課的需求，特教生師比相較國中卻大幅降低，合理嗎？

該名特教老師期盼能夠按照目標生師比，盡快聘足特教老師，當每人須負擔的案量下降，就會有多時間協助孩子的問題，更能夠協助普通班老師。

除了資源班人力吃緊，教學現場亦反映，在現行招生制度下，一個普通班有時得收到5、6名特生。從南到北都有老師向本報指出，特生攻擊師長、持危險物品、跳樓、自殘，讓科任教師及導師也心力交瘁。

對此，一名北部技高特教老師坦言，無論是高中年紀的孩子還是大人，都不一定能完全理解特殊生的行為樣態，而他們有些行為也確實會讓人生氣。

不過該名特教老師說，這些特殊的行為往往是無法先天排除的。網路上有些討論認為特生不應進普通班，她直言，一來不是所有特生的情況都會需要進入獨立的特教班，二來就算在學校階段能隔離普生與特生，出社會後還是得共存，那不如在學校階段就開始讓彼此學習，普特融合才有可能成功。但前提仍是特教人力要聘足，目前有時一名資源班老師得負責超過20人，盼能壓低到16名以下。

國教署表示，已訂定辦法督導高中資源班逐年調降生師比，自113學年度起盤點並訂定每學年的目標值，納入地方政府一般性補助款考核項目，並補助增置正式特殊教育教師，每增加一人核給獎勵金50萬元，預定117學年度可達法定生師比15比1。

資源班 教師 人力

相關新聞

憂廚餘剩太多學校要求減供午餐 學生吃不夠去隔壁班「要飯」

中央宣布116年元旦起禁止廚餘餵豬，彰化縣政府自本（12）月8日起全面回收學校午餐廚餘，為了減少午餐廚餘量，很多學校通知...

入學制度矛盾、每屆數量難預測 高中端反映普通班竟收5、6特教生

身心障礙學生高中入學管道多元，除了其特有的適性安置、免試入學外加名額外，也有學生是直接以國中會考成績申請。不過教團反映，...

彰化爆校園霸凌 沾糞便衛生紙擦書桌、同學喝馬桶水 學校：啟動調查

近日社群平台Threads流傳一段校園霸凌影片，疑似霸凌者拍下把沾有排泄物的衛生紙，擦拭被害同學的書桌、書包和文具，還拿...

竹北學生數增、校園承載吃緊 林思銘徐欣瑩率隊會勘5國小拚改善

受產業發展帶動，新竹縣竹北市成為全台人口最多的縣轄市，學生數年年增加，校園空間設施承載壓力持續升高，多所學校的球場、操場...

高中特教師生衝突頻傳 現場教師喊：聘足人力才能普特融合

近年高中特生與教師衝突事件頻傳，監察院亦因此就國...

新竹康橋創校十週年　以教育扎根、公益行動迎向下一個十年

康橋國際學校新竹校區於12月13日舉辦創校十週年校慶活動，近5,000名親師生齊聚校園，透過運動會、班級展演與公益園遊會，共同回顧十年來的辦學歷程，並以實際行動迎向下一個十年的新起點。 康橋新竹校區

