高中特教師生衝突頻傳 現場教師喊：聘足人力才能普特融合
近年高中特生與教師衝突事件頻傳，監察院亦因此就國內融合教育實施狀況立案調查。不過，新聞事件其實只是冰山一角，特生攻擊他人或自傷行為全台各地都在發生，現場教師反映資源班生師比高、工作量大，要落實「普特融合」的理想，就得聘足特教人力。
全教總特教委員會主委鍾正信表示，高中職資源班生師比問題一直都很嚴重，幾年前發生北部技高生師比100比1的案例後才開始受到重視。教育部去年亦修正相關辦法，目標5年內達成資源班生師比高中職階段15比1。
同時，修法並訂定國中階段目標生師比為8比1，當時的理由是，相較於國中小，高中職階段較少進行學科直接教學。但一名北市明星高中特教老師指出，雖然高中抽班教學機會較少，平時也會有課表及與學生定期晤談，以該校來說，現行一名老師要負責18到22名學生的導師溝通、學習歷程檔案與升學輔導。更不用說社區高中或後段高中職，其實和國中一樣有大量直接抽班授課的需求，特教生師比相較國中卻大幅降低，合理嗎？
該名特教老師期盼能夠按照目標生師比，盡快聘足特教老師，當每人須負擔的案量下降，就會有多時間協助孩子的問題，更能夠協助普通班老師。
除了資源班人力吃緊，教學現場亦反映，在現行招生制度下，一個普通班有時得收到5、6名特生。從南到北都有老師向本報指出，特生攻擊師長、持危險物品、跳樓、自殘，讓科任教師及導師也心力交瘁。
對此，一名北部技高特教老師坦言，無論是高中年紀的孩子還是大人，都不一定能完全理解特殊生的行為樣態，而他們有些行為也確實會讓人生氣。
不過該名特教老師說，這些特殊的行為往往是無法先天排除的。網路上有些討論認為特生不應進普通班，她直言，一來不是所有特生的情況都會需要進入獨立的特教班，二來就算在學校階段能隔離普生與特生，出社會後還是得共存，那不如在學校階段就開始讓彼此學習，普特融合才有可能成功。但前提仍是特教人力要聘足，目前有時一名資源班老師得負責超過20人，盼能壓低到16名以下。
國教署表示，已訂定辦法督導高中資源班逐年調降生師比，自113學年度起盤點並訂定每學年的目標值，納入地方政府一般性補助款考核項目，並補助增置正式特殊教育教師，每增加一人核給獎勵金50萬元，預定117學年度可達法定生師比15比1。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
▪憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言