快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化爆校園霸凌 沾糞便衛生紙擦書桌、同學喝馬桶水 學校：啟動調查

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
網路社群平台被PO疑似校園霸凌影片，學校已出面承認有此事，已通報教育部校安平台和進行調查中。截圖自網路影片
網路社群平台被PO疑似校園霸凌影片，學校已出面承認有此事，已通報教育部校安平台和進行調查中。截圖自網路影片

近日社群平台Threads流傳一段校園霸凌影片，疑似霸凌者拍下把沾有排泄物的衛生紙，擦拭被害同學的書桌、書包和文具，還拿她的水瓶到廁所裝馬桶水，影片上傳後引發熱烈討論，社群抨擊學校反應慢半拍；校方今回應表示，已正式啟動校園霸凌處理機制。

這段影片由疑似霸凌者拍攝和上傳，廣泛傳開後，傳出有家長要報警為女兒討公道，疑似被害女學生不只1人。彰化縣北斗警分局表示，截至目前沒家長報案。校方稱，全案仍在釐清及了解中，為確保事情真相和保障學生安全及就學權益，無法進一步說明內容。

校園霸凌影片也被轉傳到其它通訊軟體社群，影片畫面顯示霸凌者拿沾有排泄物的衛生紙在被害者書桌等用品上面反覆抹，還把她的喝水水瓶拿進廁所，疑似裝馬桶水後交給她並目睹她喝下，影片打字幕「你說的我不夠溫柔」、「寶寶馬桶水好喝嗎？」。霸凌影片3天前上傳，觀看人次達3萬。

網友在Threads影片下面留言「為什麼還有人幫忙錄影」，也有校友留言「這個科日間夜間部有霸凌歷史，每屆都有幾個長得比較漂亮的女生組成小團體霸凌同學，凌者甚至到人家教室打人，被害學生向霸凌者的老師反映，對方道歉後，竟有師長笑嘻嘻對霸凌者說『不要玩得太過分』，被害同學自認倒楣轉學了事。」

LINE網友留言抨擊「現在的『小屁孩』做壞事不怕，還敢拍影片上傳，也太囂張了。」、「台灣教育怎麼變成這樣？」、「自從禮義廉恥被當作威權象徵，校園申訴案氾濫，老師不敢管，發生校園霸凌也不奇怪。」

校方表示，上周五知悉後，在放學前立即通報教育部校安平台及進行社政通報，學校會依規定秉持公平公正原則進行處理程序，後續會提供學生相關輔導資源及協助措施。

霸凌 影片 馬桶

延伸閱讀

被指執政時也曾向「馬桶廠商」採購裝甲 馬英九：我還要救援幾次？

彰化縣立美術館前10公尺高耶誕樹點燈 繽紛夢幻到明年3月

馬政府曾有馬桶商獲國防部訂單 馬文君：與裝修公司案不同

黃國倫廁所奮戰2小時排出4顆腎結石 寇乃馨見馬桶都是血當場崩潰

相關新聞

彰化爆校園霸凌 沾糞便衛生紙擦書桌、同學喝馬桶水 學校：啟動調查

近日社群平台Threads流傳一段校園霸凌影片，疑似霸凌者拍下把沾有排泄物的衛生紙，擦拭被害同學的書桌、書包和文具，還拿...

家長愛貼小孩成績單分享喜悅 醫揭恐怖風險：拼出精準詐騙

小孩成績優異值得表揚，但如果把成績單的照片PO上網，也可能造成諸多風險。婦產科醫師蘇怡寧發文，稱很多家長喜歡把孩子的成績單或獎狀拍照上傳至社群平台，此行為非常危險，孩子的隱私可能被詐騙集團利用，並提醒如果真的想拍照分享喜悅，應加上「馬賽克」，以此保護孩子們的隱私。

人力吃緊 高中特教師生衝突頻傳

近年高中特教生與教師衝突事件頻傳，監察院亦因此就國內融合教育實施狀況立案調查。不過，新聞事件只是冰山一角，特教生攻擊他人...

新竹康橋創校十週年　以教育扎根、公益行動迎向下一個十年

康橋國際學校新竹校區於12月13日舉辦創校十週年校慶活動，近5,000名親師生齊聚校園，透過運動會、班級展演與公益園遊會，共同回顧十年來的辦學歷程，並以實際行動迎向下一個十年的新起點。 康橋新竹校區

考題冗長 專家點素養教育迷思

一○八課綱強調素養教育，施行六年多以來，屢遭抱怨考試命題「又臭又長」。國教署前署長吳清山直言，素養導向理念方向正確，但在...

中研院新院長評議會選出三名候選人 陳建仁呼聲高

現任中央研究院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院昨（13）日召開第25屆評議會第五次會議，順利選出序位前三名候選人，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。