彰化爆校園霸凌 沾糞便衛生紙擦書桌、同學喝馬桶水 學校：啟動調查

近日社群平台Threads流傳一段校園霸凌影片，疑似霸凌者拍下把沾有排泄物的衛生紙，擦拭被害同學的書桌、書包和文具，還拿她的水瓶到廁所裝馬桶水，影片上傳後引發熱烈討論，社群抨擊學校反應慢半拍；校方今回應表示，已正式啟動校園霸凌處理機制。

這段影片由疑似霸凌者拍攝和上傳，廣泛傳開後，傳出有家長要報警為女兒討公道，疑似被害女學生不只1人。彰化縣北斗警分局表示，截至目前沒家長報案。校方稱，全案仍在釐清及了解中，為確保事情真相和保障學生安全及就學權益，無法進一步說明內容。

校園霸凌影片也被轉傳到其它通訊軟體社群，影片畫面顯示霸凌者拿沾有排泄物的衛生紙在被害者書桌等用品上面反覆抹，還把她的喝水水瓶拿進廁所，疑似裝馬桶水後交給她並目睹她喝下，影片打字幕「你說的我不夠溫柔」、「寶寶馬桶水好喝嗎？」。霸凌影片3天前上傳，觀看人次達3萬。

網友在Threads影片下面留言「為什麼還有人幫忙錄影」，也有校友留言「這個科日間夜間部有霸凌歷史，每屆都有幾個長得比較漂亮的女生組成小團體霸凌同學，凌者甚至到人家教室打人，被害學生向霸凌者的老師反映，對方道歉後，竟有師長笑嘻嘻對霸凌者說『不要玩得太過分』，被害同學自認倒楣轉學了事。」

LINE網友留言抨擊「現在的『小屁孩』做壞事不怕，還敢拍影片上傳，也太囂張了。」、「台灣教育怎麼變成這樣？」、「自從禮義廉恥被當作威權象徵，校園申訴案氾濫，老師不敢管，發生校園霸凌也不奇怪。」

校方表示，上周五知悉後，在放學前立即通報教育部校安平台及進行社政通報，學校會依規定秉持公平公正原則進行處理程序，後續會提供學生相關輔導資源及協助措施。

商品推薦