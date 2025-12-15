新竹康橋創校十週年 以教育扎根、公益行動迎向下一個十年
康橋國際學校新竹校區於12月13日舉辦創校十週年校慶活動，近5,000名親師生齊聚校園，透過運動會、班級展演與公益園遊會，共同回顧十年來的辦學歷程，並以實際行動迎向下一個十年的新起點。
康橋新竹校區楊美伶校長表示，創校初期康橋在大新竹地區仍相對陌生，經過十年深耕，校區逐步建立起家長的信任與認同。她以數據回顧校區成長歷程，從創校初期的23個班、562名學生，發展至目前中小學51個班、1,755名學生，若加計幼兒園，全校學生人數已超過2,000人，展現家長對學校課程規劃與教育理念的肯定。
展望未來，楊美伶校長指出，教育現場正迎來AI時代的重要轉折，學校將持續以培養孩子具備適應未來的能力為核心，除了知識學習，更重視心理韌性的養成，陪伴孩子在面對挑戰時持續前行。
校慶當天，康軒文教集團董事長李萬吉親臨現場致詞，感謝家長長期以來的信任，並肯定師長與行政團隊十年來在教育現場的付出。他表示，一所學校能夠吸引家長、留住學生，關鍵在於每天陪伴孩子學習與成長的師長，也期許學校在下一個十年持續精進，讓更多人來到康橋、愛上康橋。
今年校慶亦結合公益行動，攜手「社團法人舊鞋救命國際關懷協會」舉辦公益園遊會，包含幼兒園活動在內，共規劃近百個攤位，由師生共同籌劃義賣，所得將全數捐助公益團體。透過實際行動，學生在參與校慶的同時，也學習關懷社會、回應世界，呼應學校長期倡導的聯合國永續發展目標。
學生的成長故事，成為十年教育成果的最佳註腳。學生的成長故事，成為十年教育成果的最佳註腳。學生劉星妤分享，本來不太敢在眾人面前開口，現在能站上舞台進行英文演講與研究發表，是一次次練習中逐步累積面對群眾的勇氣與自信。另一位學生李承恆則表示，透過社團與競賽經驗，學會團隊合作、換位思考與時間管理，並實際應用於學習與生活。
為紀念創校十週年，康橋新竹校區特別規劃「拾光憶廊」，呈現校園建設、課程發展與學生活動的歷程軌跡，並結合學生創作妝點校園空間，讓校慶成為一場回顧過去、連結當下、展望未來的學習旅程。
十年，是回望來時路的重要里程碑，也是迎向未來的新起點。康橋國際學校新竹校區將持續秉持以孩子為本的教育初心，在扎實的課程與溫暖的陪伴中，迎向下一個十年的挑戰與可能。
