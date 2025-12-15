家長愛貼小孩成績單分享喜悅 醫揭恐怖風險：拼出精準詐騙

小孩成績優異值得表揚，但如果把成績單的照片PO上網，也可能造成諸多風險。婦產科醫師蘇怡寧發文，指出很多家長喜歡把孩子的成績單或獎狀拍照上傳至社群平台，此行為非常危險，孩子的隱私可能被詐騙集團利用，並提醒如果真的想拍照分享喜悅，應加上「馬賽克」，以保護孩子們的隱私。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，表示近日有位香港的家長提醒，很多台灣家長會把孩子的成績單、獎狀或證書拍照上傳到社群平台，上面有孩子的全名、學校和班級，她不認識孩子，卻能知道他們的姓名、長相、學校甚至學習表現，她覺得非常危險，希望醫師能提醒大家。

蘇怡寧表示，他很贊同這位家長的想法，很多家長只是想分享喜悅，孩子在學校表現很驕傲、希望做個紀錄而已，但一旦在網路上公布孩子的個資，將非常危險。

蘇怡寧舉例，一張成績單上通常有孩子的名字、學校、年級、班級甚至生日，有時候還有身分證字號，對有心人士來說這些是「現成的拼圖」，只要將這些資訊結合起來，便能假冒學校的老師或學校人員，對家長做精準的詐騙，只要他一通電話打來說：「我是你孩子學校的某某老師，今天發生一點狀況」，就能使家長心跳加快，進而落入詐騙陷阱中。

蘇怡寧強調，家長想為孩子做紀念，但孩子不一定希望自己的成績排名留在網路上，更何況成績本就不是公開比較的工具。如果真的想分享，建議把所有可辨識資訊打上「馬賽克」，孩子是需要被保護的。

此文一出，不少網友呼籲安親班或補習班也要注意孩子的隱私，「我看過蠻多是安親班PO的，校服，班級，姓名，在哪間安親班，足跡容易被掌握，真的要小心」、「曾看過有補習班也完全不碼就貼出來」、「還有安親班的各班學生獎狀，幾年幾班什麼名字都有」。

