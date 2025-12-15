台中私中廢招考改辦營隊 學生瘋報名搶「入場券」

台中市15所私中自112學年起廢除紙筆入學考，改採多元入學，各校每年寒假期間舉辦冬令營，作為考招的前哨戰。衛道中學、曉明女中、明道中學等「衛曉明」三所私校為例，三校分別舉辦圓夢營、小百合營和MIB冬令營，還會在營隊中給予學生分成績等第，被家長認為是入學時重要的採計標準。

衛道中學今年12月起推出「迎向衛來圓夢營」，安排6梯次營隊的多元課程體驗、達人闖關活動。曉明女中入學則以「資料審查」為主，並參考「小百合營」活動表現。明道中學MIB冬令營也推出5梯次，營隊中有STEAM闖關等活動，活動中的特殊表現都是參採內容；各校營隊報名費600元至1200元不等。

常春藤中學今年營隊有別其他私校要收報名費，「熊愛常中探索營」全程免費，10月起每周舉辦。有家長反映營隊時間和孩子補習衝突，還額外要求「特別加場」，校方規劃到明年1月開放多梯次、上下午場，讓小六生提前探索。

常春藤中學高中校長沈樹林說，學校有獨一無二的英語村，「熊愛常中探索營」讓小六生實境感受國際移動力，還有樂高Let’s go，讓學生發揮創意，透過主題任務學習，提早熟悉學校課程與環境。

教育界人士指出，國中讀私中多傾向直升高中，若高中成績在全校前段，繁星申請入學相對有利。108課綱強調自主學習，中部私校一起廢紙筆測驗，以營隊作為招生前哨戰，從小六生「選擇營隊」，等於開始培養學習自主精神，營隊能呈現學校特色，是家長選校的觀察指標。

