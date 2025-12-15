人力吃緊 高中特教師生衝突頻傳
近年高中特教生與教師衝突事件頻傳，監察院亦因此就國內融合教育實施狀況立案調查。不過，新聞事件只是冰山一角，特教生攻擊他人或自傷等行為全台各地都在發生，現場教師反映資源班生師比高、工作量大，要落實「普特融合」理想，就得聘足特教人力。
近五年高中學生人數從約六十一萬降至約五十五萬，但身心障礙學生總數卻維持在兩萬四千人，有超過八成五的身心障礙學生安置在普通學校。
全教總特教委員會主委鍾正信說，有些學生不是透過適性安置管道入學，而是用會考成績直接申請，學校在錄取結果出來後，才會知道該年度特生真實數量。依照相關辦法，普通班每安置一名身心障礙學生，得減少一至三名學生，但特生卻是採「外加名額」，使得第一線教師長期處於「只見特生逐年遞增、依法減生從未成真」的困境中。
教育部去年修正相關辦法，目標五年內達成資源班生師比高中職階段十五比一，國中階段八比一。一名北市明星高中特教老師指出，該校資源班老師一人要負責十八到廿二名學生的導師溝通、學習歷程檔案與升學輔導，社區高中或後段高中職，和國中一樣有大量抽班授課的需求，特教生師比和國中相比卻落差大，很不合理。
除了資源班人力吃緊，也有許多老師反映，在現行招生制度下，一個普通班有時得收到五、六名特生，特生攻擊師長、持危險物品、跳樓、自殘，讓科任教師及導師心力交瘁。
網路上有些討論認為特生不應進普通班，技高特教老師說，就算在學校階段能隔離普生與特生，出社會後還是得共存，那不如在學校階段就開始讓彼此學習，但前提是特教人力要聘足。
國教署表示，已訂定辦法督導高中資源班逐年調降生師比，自一一三學年度起納入地方政府一般性補助款考核項目，並補助增置特教師，每增加一人核給獎勵金五十萬元，預定一一七學年度可達法定生師比十五比一。
▪醫科、電資才吃香?網好奇大學該讀什麼科 一票人點「它」：未來最快樂
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
▪憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言