「坎特伯里故事集」新譯問世 台學者致力推廣中古文學研究

英國文學之父喬叟的「坎特伯里故事集」新譯版於10月問世，這部傳世經典首度由台灣學者完整翻譯，譯者蘇其康視之為他長年推動國內中世紀西洋文學研究努力的成果，盼更多後進投入相關研究。

喬叟（Geoffrey Chaucer）14世紀末以中古英文創作「坎特伯里故事集」（The Canterbury Tales），全書以30名自倫敦前往英格蘭東南方坎特伯里大教堂朝聖者的旅程為主軸展開。

蘇其康歷時逾四年完成翻譯，他在上月接受中央社專訪時表示，喬叟創作時代仍以法文為主流，「坎特伯里故事集」的出現帶動了中古英文創作的風氣，其韻文寫法也深刻啟發包括莎士比亞在內的後代作家。

蘇其康指出，「坎特伯里故事集」至今仍持續影響當代文學。例如英國作家查蒂．史密斯（ZadieSmith）便改編其中一個故事創作劇本「威爾斯登婦人」（The Wife of Willesden）；「哈利波特」作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）也曾在2007年訪談中提到，該系列第七冊「死神的聖物」部分靈感來自這部經典。

蘇其康是國立中山大學外國語文學系榮譽退休教授，在台教授中古英文與「坎特伯里故事集」20餘年。此次翻譯他力求忠於原文，盼將西方文學經典的風貌完整呈現給當代台灣讀者。

蘇其康說，若按故事原本設定，朝聖團成員應於去、回程各講兩則、共計120個故事，但喬叟最終僅遺留下24則故事，主要以艾斯米爾（Ellesmere）抄本與亨胡盧（Hengwrt）抄本為主。他選擇以內容較完整的艾斯米爾抄本作為主要依據，並參考亨胡盧抄本輔助判讀。

蘇其康格外注重不同歷史文化脈絡間的差異，他歸功於早年在美國攻讀比較文學接受的扎實訓練。本次除了譯本的注解，他將相關資訊收入「解碼『坎特伯里故事集』」一書，提供讀者更詳盡的介紹。

他也說，翻譯並非只是「拿著字典將文本轉換成另一種語言」。為還原距今超過600年的朝聖路徑，蘇其康在2023年前往倫敦大英博物館查找資料，並實地走訪書中角色行經的路線，這讓他在處理地名時更能掌握原貌。

以「St. Thomas-a-Watering」為例，蘇其康指出，「watering」與水相關，過往曾有譯本翻作「山泉」，但實地踏查後，他發現該地原為一條流經酒館的小溪，人們會在此下馬讓馬匹飲水，他因而將該處譯為「聖多瑪斯汲水處」。

現年77歲的蘇其康對翻譯的要求，反映他長久以來對中世紀時期的熱愛，多年來他致力在台灣建立相關學術研究的傳統，先前亦完成亞瑟王及圓桌騎士經典「亞瑟王之死」（Le Morte d’Arthur）譯注。

此外，他與其他學者於2007年推動成立台灣西洋古典、中世紀暨文藝復興學會，如今已走過近20個年頭，蘇其康表示，他希望「坎特伯里故事集」的新譯本能降低國內讀者門檻，幫助更多有志者進入中世紀文學的世界。

商品推薦