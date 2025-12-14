中研院新院長評議會選出三名候選人 陳建仁呼聲高

經濟日報／ 記者許維寧／台北報導
前副總統陳建仁被傳是下任中研院院長呼聲最高的候選人。聯合報系資料照
現任中央研究院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院昨（13）日召開第25屆評議會第五次會議，順利選出序位前三名候選人，將依規定函報總統府，呈請總統遴選並任命，最快明年1月中旬中研院新科院長就會出爐。院內人士表示，三名人選排序分別為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。

中研院表示，評議會先依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。經出席評議員充分討論後，依院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前三名院長候選人，之後將函報總統府呈請遴選並任命。

一不具名院士表示，評議會最終選出三人，分別為陳建仁、周美吟與朱敬一，其中以陳建仁排序最前，算是合乎預期。

