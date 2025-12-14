聽新聞
小六生數學段考崩潰 家長：素養題走火入魔

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
部分家長批評素養命題「過頭」，質疑國小階段就過度強調閱讀情境與冗長題幹，造成學習焦慮。圖為示意。本報資料照片
台北市碧湖國小六年級家長在社群媒體抱怨，本次數學段考字數「爆量」，甚至多過國語考卷，全年級不及格率高達四分之一，質疑素養命題已「走火入魔」。校方坦言，不及格比率確實偏高，將全面檢討段考題數、考試時間與難度，「不會再讓學生這麼有挫折感」。

此次碧湖國小六年級數學段考共有三頁、四十一題，作答時間五十五分鐘，不僅題量偏多，作答時間亦超過規定時間。六年級七個班、一六七名學生，逾四十人不及格，平均成績僅六十九分。

有家長贊成 以便銜接國中

部分家長批評「素養導向過頭」，質疑國小階段就過度強調閱讀情境與冗長題幹，造成學生與家長雙重焦慮。但有家長持相反看法，認為若不從國小階段培養閱讀理解與素養題型能力，上國中後面對各科閱讀量暴增只會更加吃力。

台北市國小教學評量與研究中心主任陳清義表示，題數超過四十題確實偏多，建議可調整至卅六題左右，適度精簡題幹文字，並將考卷控制在兩頁內完成，以避免因篇幅拉長造成閱讀負擔。

校方：將檢視調整考題量

碧湖國小校長張秀潔表示，考量六年級即將銜接國中，學校向來加入較多情境題與素養題型，並維持多題量的段考設計。但她也坦言，此次不及格比率確實偏高。

她表示，將依教育局規範重新檢視考卷設計，包括題數、篇幅、情境敘述及作答時間，希望在維持題目鑑別度之餘，兼顧學生程度，未來也將全面檢討題數、考試時間與難度，「不會再讓學生這麼有挫折感」。

台北市教育局主秘鍾德馨表示，初步了解，碧湖國小平時即採素養導向教學，已請學校注意題目難度與素養題比例，加強與家長溝通。

