考題冗長 專家點素養教育迷思
一○八課綱強調素養教育，施行六年多以來，屢遭抱怨考試命題「又臭又長」。國教署前署長吳清山直言，素養導向理念方向正確，但在實務操作上已明顯走偏，有必要全面檢討。他主張，一份有效評量應兼具基本題與情境應用題，若比例失衡，學生很容易在學習初期感到挫折。
吳清山表示，國小階段的素養題型若是篇幅過長、跨領域資訊過度混雜，容易使知識基礎遭到忽略，尤其每個孩子的生活脈絡不同，卻要解讀同一個複雜情境，自然容易產生學習挫折感。
他說，一○八課綱施行六年，已完整走完兩輪學習年段，建議教育部重新檢視會考與校內評量方向，使素養教育回到「以能力培養為核心」的初衷。
台北市國小教學評量與研究中心主任陳清義指出，不少教師誤以為「素養題等同長篇閱讀」，導致題目字數動輒爆量，這是一大迷思。素養題的重點應放在學生是否能運用既有概念與知識解決生活情境中的問題，而非堆砌大量文字。
虎尾科技大學語言中心專任教授王文仁則提醒家長，閱讀素養確實是未來學習的核心能力，孩子是否能讀懂資訊、抓到重點並整理內容，將決定其在自然、社會等科目乃至生活中理解契約、文件與說明書的能力。閱讀力不足的孩子，可能在各科同步遇到瓶頸。
教育部表示，已與台師大合作推動「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫」，透過示例題庫、增能研習與示例徵選等方式提供命題參考，同時要求各地方政府將「素養導向教學與評量」列為必辦研習主題。
