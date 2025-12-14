聽新聞
中研院長候選人 陳建仁排最前

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

現任中央研究院長廖俊智任期將於明年六月屆滿，中研院昨日召開第廿五屆評議會第五次會議，順利選出序位前三名候選人，將依規定函報總統府，呈請總統遴選並任命，最快在明年一月中旬，中研院新科院長就會出爐。院內人士表示，三名人選排序分別為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。

中研院表示，評議會先依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。經出席評議員充分討論後，依院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前三名院長候選人，之後將函報總統府，呈請總統遴選並任命。

一不具名的院士表示，評議會最終選出三人，分別為陳建仁、周美吟與朱敬一，其中以陳建仁排序最前，算是合乎預期。中研院長任重道遠，雖然陳建仁年紀稍微大了些，但屆時若被圈選為院長，還是希望他能關心學術脈動、提出有開創性的視野，為中研院開拓未來，再者，對社會議題也應更關注。

該名院士談到，陳建仁人緣很好，是大家心目中的「大仁哥」，只因近年涉入政治頗深，有時就像個「怒目金剛」，「但實際上，陳還是溫文儒雅。」而中研院也確實不應涉入政治，政治性應當降低。

但也有院內人士提及，中研院需要資金與人脈，陳建仁具備生醫等背景，相信能為中研院帶來資源，但是院長最後決定權在總統賴清德，由於陳建仁有英系的背景，朱敬一則和賴清德關係良好，賴會不會放下黨內派系成見，還是個未知數。

中研院評議會評議員計八十人 ，其中數理科學組廿三人、工程科學組十四人、生命科學組廿人、人文及社會科學組廿三人。當然評議員卅六人，包括院長、副院長、各研究所所長及研究中心主任，此外還有由從院士選舉出的聘任評議員四十四人。

評議員選出人選後，根據往例，遴委會將於一個月內將結果呈報總統府，總統將親自面談三位候選人後圈選新院長，最快明年一月中旬，中研院新科院長就會出爐。

