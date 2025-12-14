文化新地標 台中綠美圖開館

耗資53億元打造的台中文化新地標「台中綠美圖」昨天開館。台中市長盧秀燕說，「這是非常感動時刻」，台中立市百年以來，沒市立美術館、市立總圖書館，市民最大缺憾，也是城市建設不足，終於將這兩大建設合而為一，讓世界看見台中。

開館典禮以「雙館共啟．八方併綻」為主題，象徵市立美術館與市立圖書館雙館能量向外綻放，由優人神鼓「奔騰」揭開序幕，大甲愛樂攜手文華高中舞蹈班演出，熱鬧開館。盧秀燕率市府團隊、設計者日本SANAA事務所建築師妹島和世與西澤立衛，與國內外藝文、建築等貴賓共同見證。

盧秀燕說，長期以來，大家共同心願是把市立美術館與市立圖書館總館這二大建設蓋起來。經過6年，台中市獨立耗資53億，終於結合為一，成為綠美圖，這是台中文化城市新名片，盼在藝術、閱讀、文化與文學等培育更多人才，也讓更多文學家、藝術家有揮灑舞台，也盼透過綠美圖這座世界級地標建築，讓世界看見台中。

中美館開館首展「萬物的邀約」，從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過五大子題描繪城市與自然的關係，探問人類如何重新理解自然與萬物共存，展出逾20國、70組藝術家作品。

市圖總館的開館首展「世界的索引」，呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的十八世紀百科全書善本及奇美博物館、台大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物，結合百科精緻的圖版，一窺前人為了解萬物所付出的心力。

台中綠美圖活動資訊可上中美館官網 (www.tcam.museum)及中市圖官網(www.library.taichung.gov.tw)查詢。

