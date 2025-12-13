中研院評議會速戰速決 院長候選人陳建仁獲「高度共識」

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
圖為中研院外觀。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
中央研究院今日召開評議會，並依序選出前副總統陳建仁中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一等三名院長候選人。中研院評議會多召開2至4小時，今日評議會上午9點半開始，中午前即落幕，且實際討論院長人選更不到一小時。參與學者透露，今年人選討論可謂是「速戰速決」，在於評議會整體對人選有高度共識。

中研院上次院長選舉可追溯至2016年，相較於上一屆因浩鼎案風波，評議會討論出奇熱烈，創下六小時紀錄，也被譽為史上最漫長的評議會。而與會人士指出，今日評議會於中午前就結束，前段還先進行院內業務報告，約莫到了近中午11時，才進入實際討論院長人選。

該名與會人士指出，因為議題多，今日反而是報告較久，院長人選進入討論到實際完成投票約不到一小時，發言則是當然沒有2016年時熱烈，在於遴選委員會先前已針對三人進行面談，也跟院內同仁溝通過，因此評議會上發言並不多，但確實也有評議員對候選人有意見，主要也都是針對其中二名候選人的政治背景。

另一名知情院士談到，整體而言，今年評議會十分平和且堪稱速戰速決，在於評議會對陳建仁算有高度共識，雖然其有政治背景，但多相信若出任中研院長將回歸學術，評議會上也有人表達期許，希望其遠離政治、回歸學術。

中央研究院今召開評議會，與會人士透露，前副總統陳建仁獲得評議會內「高度共識」。記者劉學聖／攝影
