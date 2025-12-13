中研院評議會速戰速決 院長候選人陳建仁獲「高度共識」

中央研究院今日召開評議會，並依序選出前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一等三名院長候選人。中研院評議會多召開2至4小時，今日評議會上午9點半開始，中午前即落幕，且實際討論院長人選更不到一小時。參與學者透露，今年人選討論可謂是「速戰速決」，在於評議會整體對人選有高度共識。

中研院上次院長選舉可追溯至2016年，相較於上一屆因浩鼎案風波，評議會討論出奇熱烈，創下六小時紀錄，也被譽為史上最漫長的評議會。而與會人士指出，今日評議會於中午前就結束，前段還先進行院內業務報告，約莫到了近中午11時，才進入實際討論院長人選。

該名與會人士指出，因為議題多，今日反而是報告較久，院長人選進入討論到實際完成投票約不到一小時，發言則是當然沒有2016年時熱烈，在於遴選委員會先前已針對三人進行面談，也跟院內同仁溝通過，因此評議會上發言並不多，但確實也有評議員對候選人有意見，主要也都是針對其中二名候選人的政治背景。

另一名知情院士談到，整體而言，今年評議會十分平和且堪稱速戰速決，在於評議會對陳建仁算有高度共識，雖然其有政治背景，但多相信若出任中研院長將回歸學術，評議會上也有人表達期許，希望其遠離政治、回歸學術。 中央研究院今召開評議會，與會人士透露，前副總統陳建仁獲得評議會內「高度共識」。記者劉學聖／攝影

