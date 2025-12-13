快訊

台語政策論壇成大開講 台文館前館長提議「會母語的孩子才能入學」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣台語全國政策論壇南部場今天於成大登場。圖／成大提供
台灣台語全國政策論壇南部場今天於成大登場。圖／成大提供

台灣台語全國政策論壇南部場今天於成大登場，論壇以「轉型正義、語言傳承kap文化平衡」為主題，作為2026年國家語言發展會議的重要前導平台，論壇指出，當前語言傳承面臨數項關鍵挑戰，包含家庭語言使用率急遽下降、跨世代傳承鏈條斷裂及教育現場在教材、師資與評量制度間的接軌不足。

論壇主辦人、成大台文系主任陳麗君教授於專題演講指出，台語的流失並非自然消退，而是歷史政策造成的結構性結果。因此，語言正義不只是文化議題，更是國家治理與文化安全重建的核心。

台南市副市長葉澤山表示，台南市在本土語教育上向來走在前端。2016年率先全國設立口碑實驗教育學校，目的就是讓語言的歷史不再斷層。未來也將繼續落實母語教學，建立沉浸式學習環境，並從行政、教育、文化觀光三面向推動台語融入，打造以台語作為地方通行語的全球示範城市。

成大文學院院長陳文松指出，「語言不只是溝通，而是文化精神的核心。成大長期深耕人文教育，就是希望讓語言政策不僅是法規層次的討論，更能落實到日常生活、文化、教育與社會責任的實踐。」

國立台灣文學館前館長鄭邦鎮表示，「語言復振，要有立竿見影的政策槓桿」。他倡議實施「會母語的孩子才能入學」，把傳承母語的場所和責任，合理自然地回歸到學齡前的家庭生活。」

陳麗君指出，本次論壇的核心精神是建立一個「由下而上」的語言政策平台。希望讓專業學者以及第一線老師、家長、學生與民間組織，把遇到的制度困境具體講出來。語言傳承斷裂、教育落差、社會語環不足，都需要透過跨領域合作，轉化為實際政策路徑。

陳麗君說，台語政策改革的建議將聚焦3個方向， 建立「台語委員會」等專責機構制度以及落實地方通行語的施行辦法；推動國家語言沉浸式教育與「台、英雙語學校」的試辦逐年增加；制定公共語言服務與媒體配額制度，提升被醜化的台語文地位。

成大教務長沈聖智表示，成大已修訂教師授課鐘點原則，凡開設「傳承復振國家語言」課程者，授課鐘點將以1.5倍計算。

論壇認為，語言轉型正義需從制度補正出發，包括行政流程、公共服務語言與教育法規的重新檢視，使語言權利能在日常生活中落地。論壇討論亦延伸至「文化平衡」的層面，指出語言需要透過文化政策和公共場景的支持，才能重新獲得社會可見度。語言的地位不僅是象徵性的，更涉及群體在公共生活中的被看見程度與文化自信。

由文化部指導、成功大學台灣文學系主辦，並與台中教育大學台灣語文學系、台灣師範大學台灣語文學系及台東大學華語文學系共同合辦，總計4論壇的討論成果將彙整為「台語政策建議書」，針對制度性阻礙、修法方向及行政改進措施提出具體建議，提交2026年國家語言發展總會議，為未來語言政策奠定扎實民意基礎。

國家語言 台灣台語 台灣文學 成功大學

