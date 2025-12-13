中研院3院長人選送交總統府！陳建仁最高票排第一 這變數影響最終結果

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院今召開第25屆評議會第5次會議，於今天稍早已經順利選出序位前三名候選人將依規定函報總統府，呈請總統遴選並任命。據了解，此三名人選分別為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。

中研院今天表示，今日評議會先依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。

中研院指出，經出席評議員充分討論，表達各種意見後，依院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名院長候選人，之後將依「中央研究院組織法」規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

一不具名的院士表示，今天評議會最終選出三人，分別為陳建仁、周美吟與朱敬一，其中以陳建仁排序最前，算是合乎預期。又中研院長任重道遠，雖然陳年紀稍為大了些，但若被圈選為院長，還是希望他能關心學術脈動、提出有開創性的視野，為中研院開拓未來，再者，對社會議題也應更關注。

該名院士談到，陳建仁人緣還是很好，但因為近年涉入政治頗深有時就像個「怒目金剛」，「但實際上，陳還是溫文儒雅。」而中研院也確實不應涉入政治，政治性應當降低。

但也有院內人士提及，中研院需要資金與人脈，陳建仁又具備生醫等背景，相信其能為中研院帶來資源。但院長最後的決定權在總統賴清德，而陳建仁則有英系的背景，賴會不會屆時真的放下黨內派系成見；而朱敬一又有賴清德顧問背景，認為總統府屬意誰，還是個未知數。

根據院長遴選流程，本日召開的評議會中正式提出候選人推薦名單，讓評議員在當日選出前三名並排序提交總統府。而根據往例，遴委會會在一個月內將結果呈報總統府，總統將親自面談三位候選人後圈選新院長，代表最快在明年一月中旬，中研院新科院長就會出爐。

中研院評議會評議員計80人，其中數理科學組23人、工程科學組14人、生命科學組20人、人文及社會科學組23人。其中當然評議員36人，包括院長、副院長、各研究所所長及研究中心主任，此外還有由從院士選舉出的聘任評議員44人。

