回響／私大不設開課門檻 教部補助20萬

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
國內大專校院受少子化影響，私立學校近年招生人數漸少，近年私立大學開始提升選課開課人數門檻，部分學校要求至少須由20或30人選課教師才能開課，標準明顯高於公立大學。示意圖。本報資料照片
國內大專校院受少子化影響，私立學校近年招生人數漸少，近年私立大學開始提升選課開課人數門檻，部分學校要求至少須由20或30人選課教師才能開課，標準明顯高於公立大學。示意圖。本報資料照片

本報日前報導，部分私校為了節省成本，提高選課開課人數門檻，且標準明顯高於公立大學，要求至少須廿、卅人選課，才能開課，引發爭議。對此，教育部新增規定，明年起，私立大學日間部學士班專業選修只要不設立最低開課門檻，就能獲得廿萬元獎勵。

本報日前報導，有文化大學教師反映，指學校規定學士班共同科目、通識科目、專業科目等至少需廿人才可開課，但由於部分科系學生數本來就不多，此舉不僅在為難教師，也限縮學生選課多樣性，兼任教師憂心若人數不足停開課，收入和教學機會就可能受限；無獨有偶，世新大學也設定選修須滿卅人才開課，學生則是憂心課開不成延畢，連署要求降低開課門檻。

高教工會表示，提高開課門檻，首當其衝的可能是給分嚴格的課程，困難艱深的課程、小眾的學問也可能較難生存，但若學術發展要健全，就不能把困難與小眾的學問排除。私校學生變少，開課門檻應降低而非提高，如今作法是成本掛帥、不顧教學品質跟學生受教權的方式，經營面上可理解，但站在教育品質立場無法接受。

對此，教育部近期修正獎勵經費原則，如果大學學士班專業選修課無最低開課門檻，可獲得獎勵經費廿萬元；若學士班專業選修課最低門檻設定於廿人以下，則可獲得五萬元的獎勵經費，計算期間為一一三年八月一日至今年七月卅一日。

本報經查，多數老牌私校如輔仁、中原、東吳、東海大學等多是設定十人即可開課，若開雙班，則規定十五人為門檻；公立大學門檻更低，如台大只要五人就能開課。

不過升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，廿萬元對學校而言是「雞肋」，根本問題仍是學費廿年來無法調整，學校才用各種方式控制人事成本，光工讀生基本時薪就上漲不少，還要幫學生保險，這些都是廿年前沒有的成本。應讓學費隨通膨一年調整百分之二至三，否則長年不漲，人才也聘不到，「教育部應誠實面對這個坑。」

