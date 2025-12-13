LTTC攜手教育部與各大學BEST計畫資源中心，成功辦理「大學學術英語政策與實務研討會」

學術英語教學與評量：政策、資源與展望

致詞貴賓：LTTC董事長暨臺灣大學校長陳文章教授（左上）、教育部主任秘書林伯樵教授（右上）、LTTC執行長李欣穎教授（左下）、BESTEP諮詢委員會召集人張武昌教授（右下）。 圖/LTTC 提供

「大學學術英語政策與實務研討會」(EAP/ESAP Curriculum and Assessment: Challenges and Opportunities from Policy to Practice) 於 12 月 6 日假集思臺大會議中心完成辦理、圓滿落幕。本研討會由本中心主辦，教育部指導，並由臺灣大學、臺灣科技大學、中正大學、南臺科技大學共同協辦，吸引近150 位英語課程規劃者、教師與專家學者參與。更多該日場次相關訊息，請見會議官網：https://www.lttc.ntu.edu.tw/BESTEP2025/。

活動聚焦教育部雙語教育政策（BEST 計畫）之下「培力英檢」(BESTEP) 推出三年來的施測、研究、資源開發成果，以及國內學術英語與全英語教學趨勢。上午三場專題演講探索BESTEP測驗資料之運用，包括 LTTC分享BESTEP與教學/學習之互動、墨爾本大學與東京外國語大學分別發表BESTEP寫作對接CEFR過程以及學習者口說語料庫建置。

與會來賓大合照。 圖/LTTC 提供

下午兩場座談則呈現政策落實於大學端的具體成果：

●四所協辦大學分享如何在一般學術英語 (EGAP)/專業學術英語 (ESAP) 課程中融入本中心「學術英語Power Up」資源書之教案設計；

●全英語教學(EMI)資源中心（臺灣大學、臺師大、臺科大、中興大學、中山大學）、大學雙語教師專業發展中心、學術交流基金會(Fulbright Taiwan) 齊聚討論跨校協作與學生支持的多元模式。

主題講者：LTTC副執行長吳若蕙博士（左上）、澳洲墨爾本大學Jason Fan教授（右上）、LTTC研發長吳怡芬博士（左下）、東京外國語大學Yukio Tono教授（右下）。 圖/LTTC 提供

研討會由LTTC董事長暨臺灣大學校長陳文章教授、教育部主任秘書林伯樵教授開幕致詞，由BESTEP諮詢委員會召集人張武昌教授擔任全日總結評論人，從政策推動、教學需求到測驗研究成果等觀點，提出未來強化大學英語文教學的策略方向：

1. 教學、學習、評量生態永續發展有賴跨界合作

健全、完善的高教英語文生態系要能永續發展，有賴教學、學習、評量正向互動，以及政策決策者、大學端課程規劃單位以及教師、測驗研發單位等不同利害關係人緊密合作。例如：透過分析BESTEP測驗成績現象，追蹤國內大學生英語學習強弱項及進步幅度。再以此分析為基礎，開發適合輔助教學與學習的相關資源，且進一步透過多元管道（包括教師研習、說明會等），與師生交流資源應用方式且汲取建議，甚至和大學團隊合作發展適合各校EGAP/ESAP情境的教案，讓測驗評量發揮「學習導向評量」角色。

四校聯合教案發表：主持暨與談人臺灣師範大學英語系陳秋蘭教授（右起第5）、臺灣大學李立聖講師（右1）及陳翊齊講師（右2）、臺灣科技大學人文社會學院洪紹挺院長（右4）及語言中心黃子玲講師（右3）、中正大學語言中心陳玟君主任（左4）及賴郁寗助理教授（左5）、南臺科技大學雙語教學推動中心曾瓊瑢主任（左3）及黃馨儀副教授（左2）、LTTC教學訓練處處長林君文（左1）。 圖/LTTC 提供

2. BESTEP相關研究提供教學與評量發展寶貴資訊

BESTEP逐年累積的寫作與口說語料，已成為系統化理解學生學術英語能力發展的重要基礎。研討會兩篇國際研究分別聚焦學習者口說語料庫的建置以及CEFR對應過程。學習者口說語料庫初步呈現不同CEFR級數能力的學術英語展能特徵，提供BESTEP評分效度所需的證據，可作為BESTP接續優化及深化能力指標之基礎，亦可回饋予各校及教師，作為英語課程與任務設計的參考。語料庫之建置更可進一步挹注未來AI評分模型之訓練，強化個人化診斷回饋。CEFR對應相關研究由測驗研發人員以及第一線教師共同參與，研究發現兩種類型的參與者雖有共通特性，但為因應不同情境及其對學習者的了解而有不同觀點。此發現不僅可作為各校教師自行將其課程對應到外部指標時參考，也提醒教師、測驗評量研發人員等在參考國際語言能力架構的同時，需因地制宜、考量在地需求。

BEST計畫資源中心特色模式與執行成果分享：主持人兼與談人臺灣師範大學林子斌教授（左5）、臺灣大學王泓仁教務長（左1）、臺灣科技大學洪紹挺教授（左2）、大學雙語教師專業發展中心高實玫教授（左3）、臺灣師範大學范雅筑助理教授（左4）、中興大學邱奕穎副教授（右3）、學術交流基金會執行長 Randall L. Nadeau（右2）、中山大學黃舒屏副教授（右1）。 圖/LTTC 提供

3. 從英語學習到英語展能

本研討會凸顯教育部近年在雙語政策上的新思維──英語學習的目標是為學生於學術或專業場域的「展能」做準備。教育部林伯樵主任秘書在致詞中指出，政府推動學術英語教學與 EMI，是期望學生能以英語開拓生涯、連結國際，也特別分享近期教育部與 Fulbright Taiwan 及多所美國大學合作，推出完成指定 EMI 課程即可免考托福(TOEFL)申請的新途徑，顯示臺灣的英語教育與 EMI 品質逐獲得國際信任，也期待BESTEP能在此發展上提供更多助力。張武昌教授在總評中也指出，高教端正在形成更健康的英語「教、學、評」互動生態，而 BESTEP 累積的語料與研究成果已成為重要資源；未來配合語言科技與 AI 的發展，以及教師、各校單位的協作，將更有助於落實高教在地國際視野，推動臺灣大專院校學術英語能力穩健前行。

