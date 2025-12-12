弱勢學童寒假餐費告急 世界和平會急盼各界伸援

寒假與春節將至，全台仍有許多弱勢學童面臨「假期即飢餓」的嚴峻挑戰。為在寒冬前替孩子們架好安全網，世界和平會於寒假前啟動「『袋』受飢兒過好年」行動，邀請社會大眾伸出援手，為貧弱兒少募集寒假餐食經費、營養食物箱、圍爐年菜及助學紅包，陪他們一起過好年。

小裕與外公、媽媽一起生活，家中唯一經濟支柱的媽媽因意外重創，不僅失去行動能力，還罹患輕度憂鬱，多次萌生輕生念頭。年幼的小裕不僅扛起照顧與家務，還不時要安慰母親、拉她一把。所幸在世界和平會提供的愛心早餐、助學金與物資支持下，這個家庭才撐過最無助的時刻。

根據衛生福利部2024年12月統計，全台仍有158,657名低收入戶及中低收入戶的貧弱兒少。物價上漲、薪資停滯使家庭溫飽壓力倍增，對弱勢孩子而言更是如此──因假期學校營養午餐暫停，三餐不繼的風險便急遽升高。

世界和平會長年陪伴國內貧弱家庭學童，自2011年至今，已幫助19,117位弱勢學童度過寒假餐費危機；提供了23,165戶家庭愛心年菜；並發放12,124位弱勢學童助學紅包與保暖衣物，讓孩子們得以溫飽平安過年。

然而，在物價飛漲、薪資成長停滯的雙重衝擊下，社福需求不斷增加，募款比以往艱難。和平會今年原訂協助2,000名孩子支付寒假餐費，但目前募款金額連四分之一都尚未達成。

和平會籲請社會大眾與企業加入寒假餐費募款行動，幫孩子度過不必擔心挨餓的寒假。更多資訊可洽世界和平會：(02)2552-8828；線上捐款網址：https://donate.newebpay.com/worldpeace/hungryUN。

世界和平會提供的餐券與食物箱，讓孩子們的寒假吃飽不挨餓。圖／世界和平會提供
世界和平會愛心大使隋棠與Tony邀請民眾為孩子準備營養充足的食物箱。圖／世界和平會提供

