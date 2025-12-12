快訊

近2年出版品、網文「53%由AI生成」 學者示警：人類恐不寫作不讀書

中央社／ 台北12日電
學者張慶瑞指出，海外已有AI統計報告指出，近2年的出版品和網路文字中，約53%是由AI生成。他大膽預估再過10年，恐怕所有文章都是AI寫成，屆時對通識教育勢必興起決定性的變化。示意圖。圖／AI生成
通識教育學會年會今天在華梵大學登場，學者張慶瑞示警，近2年的出版品和網路文字53%是由AI生成，長久下來人類恐不寫作、不讀書，亟須透過通識教育，保有對萬物好奇和自省能力。

2025中華民國通識教育學會年會暨學術研討會今天集結了約100名學者專家，共同探討AI（人工智慧）浪潮席捲下的高等教育新方向，同時也頒發終身成就獎給前教育部長蔣偉寧，表彰他在中央大學校長任內，推動通識教育全面升級等措施。

中原大學量子資訊中心主任張慶瑞今天受邀發表主題演講，他指出，量子科技所形成的二次科技革命將對人類社會的文化歷史、倫理道德、思想與民主產生巨大影響。

張慶瑞指出，海外已有AI統計報告指出，近2年的出版品和網路文字中，約53%是由AI生成。他大膽預估再過10年，恐怕所有文章都是AI寫成，屆時對通識教育勢必興起決定性的變化。

張慶瑞表示，就像計算機出現後，人類不再自己計算；未來人類不再自己寫作，恐怕讀的書也會變很少。這時通識教育就很重要，因為通識的目的，在於培養理解科學，又能進行人文反思的綜合能力，人類必須保持對萬物的好奇，並時時洞察自身。

華梵大學校長李天任表示，AI能提供速度與知識，但不能給人價值。教育不再只是傳遞知識，更要讓學生辨識真假、處理複雜事務、自我覺察，並能在科技中保持自由意志，並與他人合作，這些正好都是通識教育最擅長培養的能力。

通識教育學會理事長、元智大學校長廖慶榮表示，AI科技正快速改變世界，人文價值如何被彰顯，學生如何利用AI工具學習，都是全國教育者必須共同面對的難題與挑戰。

