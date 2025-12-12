快訊

中山大學2女博士生攻半導體 獲TSIA獎、直通台積電

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
光電科學學系郭娟瑋榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類
2025年台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎「博士研究生類」公布名單，全台12位得主中，僅2位女性，國立中山大學電機工程學系博士生郭庭慈、材料與光電科學學系博士生郭娟瑋，兩人不僅皆為大學逕讀博士班背景，也已同步獲聘台積電工程師，成為學研能量直通產業的具體案例。

郭庭慈擅長邏輯與推理，進入中山大學後選擇前瞻元件研究，研究橫跨FinFET、MOSFET、GaN HEMT等關鍵製程元件，另以第一作者身分發表4篇SCI論文、取得2項專利，並深度參與台積電7項JDP（Joint Development Project）與1項ARP計畫。

更關鍵的是，她曾獲國科會千里馬計畫補助，赴日本東京科學大學交流1年，並在台積電實習、擔任外部講師，研究成果直接回饋產線。

相較之下，郭娟瑋非本科出身，也走出另一條技術路徑，她原本主修化學系，對未來感到迷惘，一次實驗室參訪中，對半導體研究產生興趣，成為她轉向的關鍵。

在材光系副教授蔡宗鳴與張鼎張鼓勵下，她逕讀博士班，補足數學與物理基礎，投入薄膜電晶體與超臨界流體高壓缺陷鈍化技術研究，嘗試將超臨界流體應用於半導體晶圓乾燥製程，成功取得美國與台灣專利，並完成技術移轉至奈盾科技，成為少數能從實驗室走到商轉的博士生案例。

博士期間，她以第一作者發表6篇SCI論文，並參與台積電6項JDP計畫，此次獲獎，她形容為對整段博士生涯的高光時刻。

半導體長期被視為高工時、高門檻、高男性比例產業，近年企業與政府加大對女性科技人才投入，逐步改變生態。郭庭慈觀察，女性在求職、獎學金與職涯發展上的制度支持明顯增加，研究環境也更具彈性與友善。

「不要因為起點不同就自我設限」郭娟瑋強調，投入半導體不必受限於本科背景，真正重要的是投入與持續學習的能力，兩人也不約而同投入STEAM教育推廣，不再只侷限研究論文，而是能直接走進製程、走進產線，希望藉此鼓勵更多年輕世代提早接觸科技。

TSIA長年推動產學鏈結，今年共有5所大學、12位博士研究生獲獎，象徵半導體新世代研究能量逐漸成形，而中山大學2位女博士同時獲獎，不只是校際成果，更反映出台灣半導體產業迎來多元背景、跨域能力的世代。

中山大學光電科學學系郭娟瑋（左）與電機工程學系郭庭慈（右）雙雙榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類榮譽。圖／中山大學提供
中山大學光電科學學系郭娟瑋（左）與電機工程學系郭庭慈（右）雙雙榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類榮譽。圖／中山大學提供
中山大學電機工程學系郭庭慈榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類獎項。圖／中山大學提供
中山大學電機工程學系郭庭慈榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類獎項。圖／中山大學提供
左起中山大學材光系副教授蔡宗鳴、獲獎者郭娟瑋、郭庭慈、電機系特聘教授陳英忠、物理學系講座教授張鼎張。圖／中山大學提供
左起中山大學材光系副教授蔡宗鳴、獲獎者郭娟瑋、郭庭慈、電機系特聘教授陳英忠、物理學系講座教授張鼎張。圖／中山大學提供

