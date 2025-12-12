駐印尼代表處教育推廣短片 述說印尼學生留台故事

為深化台灣與印尼青年教育交流，推廣台灣高等教育，駐印尼代表處近日推出教育推廣短片「慢慢來 Pelan Saja」，透過真實又貼近在地文化的故事呈現印尼青年留台經驗。

駐印尼代表處今天發布新聞稿表示，代表處與印尼新創團隊OMNI Studio合作拍攝台灣教育推廣勵志短片，10日起在YouTube、IG及臉書（Facebook）等社群媒體播出，描述一名印尼高中畢業生不知該在印尼升學或前往海外留學，在台灣留學的學長介紹與鼓勵下，獲得留台獎學金並到台灣留學的故事。

代表處指出，這次合作是駐印尼代表處延續近年推動「新南向人才培育」與台印教育合作的重要策略之一，也是首度與印尼新創影像團隊共同以在地視角拍攝教育推廣內容，希望以更貼近印尼家庭與年輕世代的敘事方式，引起共鳴並鼓勵印尼學生到台灣留學。

代表處表示，台灣以安全友善的學習環境、完善的獎學金制度、多元的英語及華語課程，以及與產業鏈緊密結合的實習與就業機會聞名。許多印尼學生在台期間獲得師長、僑界團體與穆斯林友善餐飲環境等多方面支持，不僅順利完成學業，也累積跨文化與專業能力，成為職涯重要資產。

代表處指出，近年印尼成為台灣外籍生第2大來源國，目前在台留學印尼學生逾1萬6000名，較10年前成長幅度逾5倍，顯示台灣高教環境已成為對印尼學生最具吸引力的亞洲留學選項之一。同時，兩國教育部門近年在學位生交換、雙聯學制及技職教育等領域也迅速擴大合作，留台管道更多元便利。

代表處表示，為推廣台灣高等教育環境及加強吸引印尼學生到台灣求學及發展意願，片中以印尼文化中常用、帶有安慰與鼓勵意味的Pelan Saja（慢慢來）作為敘事軸線，不僅呈現印尼學生在海外逐步適應的心境，也象徵台灣社會對外國學生的關懷與支持。

影片也納入穆斯林友善生活環境、台灣交通便利性、國際學生社團活動等真實面向，使內容更貼近印尼學生實際需求。

代表處指出，歡迎印尼學生與家長上YouTube頻道或其他社群媒體觀賞這部影片，透過片中主角的成長歷程，進一步了解留學台灣的多元可能性。有關留台獎學金、招生期間、院校介紹等資訊，可造訪駐印尼代表處官方網站及Taiwan Education Center相關平台查詢。

商品推薦