快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

駐印尼代表處教育推廣短片 述說印尼學生留台故事

中央社／ 台北12日電

為深化台灣與印尼青年教育交流，推廣台灣高等教育，駐印尼代表處近日推出教育推廣短片「慢慢來 Pelan Saja」，透過真實又貼近在地文化的故事呈現印尼青年留台經驗。

駐印尼代表處今天發布新聞稿表示，代表處與印尼新創團隊OMNI Studio合作拍攝台灣教育推廣勵志短片，10日起在YouTube、IG及臉書（Facebook）等社群媒體播出，描述一名印尼高中畢業生不知該在印尼升學或前往海外留學，在台灣留學的學長介紹與鼓勵下，獲得留台獎學金並到台灣留學的故事。

代表處指出，這次合作是駐印尼代表處延續近年推動「新南向人才培育」與台印教育合作的重要策略之一，也是首度與印尼新創影像團隊共同以在地視角拍攝教育推廣內容，希望以更貼近印尼家庭與年輕世代的敘事方式，引起共鳴並鼓勵印尼學生到台灣留學。

代表處表示，台灣以安全友善的學習環境、完善的獎學金制度、多元的英語及華語課程，以及與產業鏈緊密結合的實習與就業機會聞名。許多印尼學生在台期間獲得師長、僑界團體與穆斯林友善餐飲環境等多方面支持，不僅順利完成學業，也累積跨文化與專業能力，成為職涯重要資產。

代表處指出，近年印尼成為台灣外籍生第2大來源國，目前在台留學印尼學生逾1萬6000名，較10年前成長幅度逾5倍，顯示台灣高教環境已成為對印尼學生最具吸引力的亞洲留學選項之一。同時，兩國教育部門近年在學位生交換、雙聯學制及技職教育等領域也迅速擴大合作，留台管道更多元便利。

代表處表示，為推廣台灣高等教育環境及加強吸引印尼學生到台灣求學及發展意願，片中以印尼文化中常用、帶有安慰與鼓勵意味的Pelan Saja（慢慢來）作為敘事軸線，不僅呈現印尼學生在海外逐步適應的心境，也象徵台灣社會對外國學生的關懷與支持。

影片也納入穆斯林友善生活環境、台灣交通便利性、國際學生社團活動等真實面向，使內容更貼近印尼學生實際需求。

代表處指出，歡迎印尼學生與家長上YouTube頻道或其他社群媒體觀賞這部影片，透過片中主角的成長歷程，進一步了解留學台灣的多元可能性。有關留台獎學金、招生期間、院校介紹等資訊，可造訪駐印尼代表處官方網站及Taiwan Education Center相關平台查詢。

印尼 社群媒體 穆斯林

延伸閱讀

南市30多歲男子前往馬爾地夫度假返國 確診登革熱

創分身帳號要被罰 印尼人權得獎者控訴

印尼女懷胎8月不想養...自行服藥產死胎 檢起訴墮胎罪

英國OnlyFans「千人斬」網紅峇里島被捕 恐面臨最高15年監禁

相關新聞

私立大學滿30人才開選修課 教育部給誘因：不設門檻可獲20萬補助

近年私立大學開始提升選修課開課人數門檻，部分學校要求至少須由20或30人選課教師才能開課，標準明顯高於公立大學。教育團體...

靜宜大學攜手澄逸香氛學院 將推「實戰課程」培育國際調香師

靜宜大學推廣教育處攜手澄逸香氛學院，昨共同簽署合作備忘錄，將推出「國際調香師培訓課程」，除輔導學員考取美國IPMO國際調...

每天200公斤廚餘危機 中山工商推新生活運動重塑惜食文化

受非洲豬瘟疫情衝擊，中央拍板1年後全面禁用廚餘養豬，導致有大量廚餘學校面臨處理壓力，全國最大高中職的高雄中山工商每天生產...

政大推師徒制「英雄實驗室」 打造客製化專案學習　

國立政治大學X實驗學院啟動「英雄實驗室」，以「自主探索Ｘ產業實戰」雙軸並行，打造台灣高教史上少見的跨域實踐生態系。計畫由...

素養迷航／素養題爆量40人不及格 小六數學段考集體崩潰

108課綱強調素養，如今連國小、且是數學段考的考題字數也「爆量」，甚至比國語考卷還長。家長怒控孩子不僅要算數學，還要先讀懂冗長情境題，班上四分之一的學生不及格，壓力與挫折感爆棚。 素養初衷並非壞事，但是否走火入魔，讓親師生都陷入「素養迷航」？

壓力大！教師嘆：應付家長各種要求 還要政令宣導當「里長」

第一線教師負擔日益加重，教師直言，要應付家長各種要求外，更淪為政令宣導的單位，宛若里長，壓力大到身心出狀況要用藥物控制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。