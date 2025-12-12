靜宜大學攜手澄逸香氛學院 將推「實戰課程」培育國際調香師
靜宜大學推廣教育處攜手澄逸香氛學院，昨共同簽署合作備忘錄，將推出「國際調香師培訓課程」，除輔導學員考取美國IPMO國際調香師證照，也打造國際調香師創業模組，提供香氛藝術、學術調香、實戰創業的課程。
靜宜大學推廣教育處長周怡真指出，「國際調香師培訓課程」是透過學術與國際接軌奠定專業基石，以「香氛藝術」與「學術調香」為核心，將香氛美學日常化，為學員建立堅實的調香基礎理論，並根據個人特性激發創作潛能，這不僅是一門調香課程，更是一套從學術理論、國際認證、生活美學，到商業實戰的全方位香氛藝術家與創業家養成計畫。
為讓學員的創作不只停留在理論，課程特別設計獨特的沉浸式學習環節。澄逸香氛學院創辦人陳炫良說，學習規劃分為二階段，第一階段為台灣基礎課程，深入學習香料學、配方、安全規範等專業知識。並透過莊園香料生態體驗，讓學員親身感知香氣的自然結構，大幅提升香調配方創作能力。
陳炫良說，第二階段的學習包括國際專業證照，輔導學員推廣與考取美國IPMO國際調香師證照，取得全球認可的專業資格；另帶領學員國際遊學，規劃進階與法國ISIPCA香水學院合作，推動香氛藝術遊學團，親臨世界香水發源地進行移地學習與交流。
課程最大亮點在於提供將所學知識實際運用於商業模式，為學員搭建創業模組，強化跨界與實戰，從學習走向創業。因此與業界深耕近30年的台中市藝術能量美學協會理事長蕭若妤合作，授權該協會將香氛的味道氛圍融入日常生活美學與藝術應用中，拓展調香的應用領域，而澄逸香氛學院旗下品牌「炫日芬Hsuan Ri Fen」則提供品牌行銷模組。
周怡真表示，這項課程原來只招收在校學生，已有約50名學生參加，還帶領學生前往香氛起源的法國遊學，目前共有約一半學生通過美國IPMO國際調香師證照。由於愈來愈多民眾對香氛有興趣，明年1月將開辦培訓課程，約36小時，開放非學生參加。
