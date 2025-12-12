快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

靜宜大學攜手澄逸香氛學院 將推「實戰課程」培育國際調香師

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
靜宜大學推廣教育處、澄逸香氛學院、業界三方攜手合作，將推出「國際調香師培訓課程」。記者余采瀅／攝影
靜宜大學推廣教育處、澄逸香氛學院、業界三方攜手合作，將推出「國際調香師培訓課程」。記者余采瀅／攝影

靜宜大學推廣教育處攜手澄逸香氛學院，昨共同簽署合作備忘錄，將推出「國際調香師培訓課程」，除輔導學員考取美國IPMO國際調香師證照，也打造國際調香師創業模組，提供香氛藝術、學術調香、實戰創業的課程。

靜宜大學推廣教育處長周怡真指出，「國際調香師培訓課程」是透過學術與國際接軌奠定專業基石，以「香氛藝術」與「學術調香」為核心，將香氛美學日常化，為學員建立堅實的調香基礎理論，並根據個人特性激發創作潛能，這不僅是一門調香課程，更是一套從學術理論、國際認證、生活美學，到商業實戰的全方位香氛藝術家與創業家養成計畫。

為讓學員的創作不只停留在理論，課程特別設計獨特的沉浸式學習環節。澄逸香氛學院創辦人陳炫良說，學習規劃分為二階段，第一階段為台灣基礎課程，深入學習香料學、配方、安全規範等專業知識。並透過莊園香料生態體驗，讓學員親身感知香氣的自然結構，大幅提升香調配方創作能力。

陳炫良說，第二階段的學習包括國際專業證照，輔導學員推廣與考取美國IPMO國際調香師證照，取得全球認可的專業資格；另帶領學員國際遊學，規劃進階與法國ISIPCA香水學院合作，推動香氛藝術遊學團，親臨世界香水發源地進行移地學習與交流。

課程最大亮點在於提供將所學知識實際運用於商業模式，為學員搭建創業模組，強化跨界與實戰，從學習走向創業。因此與業界深耕近30年的台中市藝術能量美學協會理事長蕭若妤合作，授權該協會將香氛的味道氛圍融入日常生活美學與藝術應用中，拓展調香的應用領域，而澄逸香氛學院旗下品牌「炫日芬Hsuan Ri Fen」則提供品牌行銷模組。

周怡真表示，這項課程原來只招收在校學生，已有約50名學生參加，還帶領學生前往香氛起源的法國遊學，目前共有約一半學生通過美國IPMO國際調香師證照。由於愈來愈多民眾對香氛有興趣，明年1月將開辦培訓課程，約36小時，開放非學生參加。

靜宜大學推廣教育處攜手澄逸香氛學院，昨共同簽署合作備忘錄，將推出「國際調香師培訓課程」。記者余采瀅／攝影
靜宜大學推廣教育處攜手澄逸香氛學院，昨共同簽署合作備忘錄，將推出「國際調香師培訓課程」。記者余采瀅／攝影

美國 遊學

延伸閱讀

中歆企業引進三大義大利精品品牌 打造全新居家藝術體驗

內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

靜宜大學與業界簽備忘錄 打造國際調香師培訓課程

恭喜柾國！出任全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使

相關新聞

私立大學滿30人才開選修課 教育部給誘因：不設門檻可獲20萬補助

近年私立大學開始提升選修課開課人數門檻，部分學校要求至少須由20或30人選課教師才能開課，標準明顯高於公立大學。教育團體...

靜宜大學攜手澄逸香氛學院 將推「實戰課程」培育國際調香師

靜宜大學推廣教育處攜手澄逸香氛學院，昨共同簽署合作備忘錄，將推出「國際調香師培訓課程」，除輔導學員考取美國IPMO國際調...

每天200公斤廚餘危機 中山工商推新生活運動重塑惜食文化

受非洲豬瘟疫情衝擊，中央拍板1年後全面禁用廚餘養豬，導致有大量廚餘學校面臨處理壓力，全國最大高中職的高雄中山工商每天生產...

政大推師徒制「英雄實驗室」 打造客製化專案學習　

國立政治大學X實驗學院啟動「英雄實驗室」，以「自主探索Ｘ產業實戰」雙軸並行，打造台灣高教史上少見的跨域實踐生態系。計畫由...

素養迷航／素養題爆量40人不及格 小六數學段考集體崩潰

108課綱強調素養，如今連國小、且是數學段考的考題字數也「爆量」，甚至比國語考卷還長。家長怒控孩子不僅要算數學，還要先讀懂冗長情境題，班上四分之一的學生不及格，壓力與挫折感爆棚。 素養初衷並非壞事，但是否走火入魔，讓親師生都陷入「素養迷航」？

壓力大！教師嘆：應付家長各種要求 還要政令宣導當「里長」

第一線教師負擔日益加重，教師直言，要應付家長各種要求外，更淪為政令宣導的單位，宛若里長，壓力大到身心出狀況要用藥物控制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。