每天200公斤廚餘危機 中山工商推新生活運動重塑惜食文化

受非洲豬瘟疫情衝擊，中央拍板1年後全面禁用廚餘養豬，導致有大量廚餘學校面臨處理壓力，全國最大高中職的高雄中山工商每天生產逾200公斤廚餘，面對政策急轉彎，校方不僅重新檢視作業流程，也將危機化為轉機，推動愛台灣的新生活運動，從課程、宣導、場域與制度4大面向著手減量廚餘，重塑校園惜食新文化。

校長李昱平指出，校內4天就能累積近9桶、約900公斤廚餘，過去皆由屏東合作養豬場免費載運，但疫情爆發後，政府明確禁止廚餘餵豬，他思考校園廚餘能否源頭再縮減、流程再優化，決定挑戰以「零預算」改革廚餘流程，展現落實永續的決心。

李昱平認為，廚餘減量不是政策壓力，而是生活教育，從一餐一飯著手，讓學生透過選餐、分食、珍惜食物，逐步內化低浪費生活態度，這將是陪伴學生一生的核心素養，而非單次校務工作。

學務處主任鄧一帆說明，愛台灣的新生活運動聚焦減量、分類、教育，並以6步驟持續推展包括鮮食分享制度，鼓勵學生在開餐前先行分食，避免新鮮食物變成廚餘，校內商店實施餐量分級，學生可依食量選購，完食即是尊重食物，將品德教育融入課程，讓學生理解環境議題並付諸行動。

此外餐飲科從備料端源頭控管，以乾濕分離與SOP檢核表降低浪費，宿舍與外食同步管理，假日外食學生也須遵循惜食規範，避免政策斷層，最後建立數據化追蹤，衛生組提供乾濕分離廚餘桶，固體交清潔隊、湯水導入解油槽，流程更精準。

國中部802班學生吳蕎亦說，自己食量小，以往會先把分量分享給同學，制度化後更便利，笑說首次使用乾濕分離桶覺得新鮮，重量變輕、清運變快、味道也少了，班級環境整潔度明顯提升，是真正有感的改革。

李昱平強調，全校師生為推動核心，讓廚餘減量不再只是口號，而是逐步形成的新生活運動，並說從危機中淬鍊出的教育力，才是校園永續最值得珍惜的價值。 全國最大高中職的高雄中山工商日產逾200公斤廚餘，推動愛台灣的新生活運動，著手減量廚餘，重塑惜食新文化。記者郭韋綺／攝影 全國最大高中職的高雄中山工商日產逾200公斤廚餘，推動愛台灣的新生活運動，著手減量廚餘，重塑惜食新文化。記者郭韋綺／攝影 全國最大高中職的高雄中山工商日產逾200公斤廚餘，推動愛台灣的新生活運動，著手減量廚餘，重塑惜食新文化。記者郭韋綺／攝影

