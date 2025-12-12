快訊

私立大學滿30人才開選修課 教育部給誘因：不設門檻可獲20萬補助

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國內大專校院受少子化影響，私立學校近年招生人數漸少，近年私立大學開始提升選課開課人數門檻，部分學校要求至少須由20或30人選課教師才能開課，標準明顯高於公立大學。示意圖。本報資料照片

近年私立大學開始提升選修課開課人數門檻，部分學校要求至少須由20或30人選課教師才能開課，標準明顯高於公立大學。教育團體批評，此舉恐導致部分課程先被淘汰，無助於學術健全。對此，教育部於明年新增規定，大學日間部學士班專業選修只要「不設立」最低開課門檻，就能獲得新台幣20萬元獎勵。

本報日前報導，有文化大學教師反映，指114學年開課人數規定學士班共同科目、通識科目、專業科目等，規定至少需20人才可開課；無獨有偶，世新大學也設定選修課須滿30人才得以開課，學生憂心課開不成延後畢業，曾發起連署要求降低開課門檻。

高教工會日前表示，提高開課門檻，首當其衝的可能是給分要求較嚴格的課程，僅剩下給分寬鬆的教授；再者，困難艱深的課程、小眾的學問也可能較難生存，但若學術發展要健全，就不能把困難與小眾的學問排除。少子化下私校學生人數變少，開課門檻應降低而非提高，如今作法背道而馳，是成本掛帥、不顧教學品質跟學生受教權的方式，經營面上可理解，但站在教育品質立場則無法接受。

對此，教育部教育部近期已修正獎勵經費原則，如果大學學士班專業選修課「無」最低開課門檻，可以獲得獎勵經費新台幣20萬；如果學士班專業選修課最低門檻設定於20人以下，獎勵經費則可獲得新台幣5萬元，計算期間為民國113年8月1日至114年7月31日。

教育部也向學校說明，「專業選修課」是指具備該系所專業所需的選修課程，包括系所選修，但不包含通識。而門檻低於20人者，即包含20人。

本報經查，多數老牌私校如輔仁、中原、東吳、東海大學等歷年來多是設定10人即可開課，若開雙班，則規定15人開課門檻；公立大學門檻更低，如台大只要5人選讀就能開課。

教育部日前已向私立大學說明，大學日間部學士班專業選修只要「不設立」最低開課門檻，就能獲得新台幣20萬元獎勵。圖／讀者提供
國內大專校院受少子化影響，私立學校近年招生人數漸少，近年私立大學開始提升選課開課人數門檻，部分學校要求至少須由20或30人選課教師才能開課，標準明顯高於公立大學。示意圖。本報資料照片

